Politie treft maatregelen om meer speciale beveiligers te werven

De Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) moet tegen het einde van 2020 honderd extra beveiligers krijgen. Zo hoopt de politie een einde te maken aan het personeelstekort.

De DKDB, de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid werden het onlangs eens over te treffen maatregelen, schrijft de politie dinsdagochtend. Zo wordt het makkelijker om nieuwe beveiligers voor de dienst te werven, zowel agenten als mensen die niet bij de politie werken.

Geïnteresseerden zonder politiediploma maar met relevante werkervaring – politievakbond ACP noemt defensie of marechaussee – kunnen “onder voorwaarden” solliciteren; binnen zeven jaar moet wel een politiediploma op zak zijn. Ook wordt het makkelijker voor politiemedewerkers om over te stappen naar de beveiligingsdienst, zolang ze na hun aanstelling aanvullende opleidingen voltooien.

Beveiling koningshuis

De speciale beveiligingsdienst van de politie beveiligt onder meer leden van het Koninklijk Huis, diplomaten en bedreigde prominenten zoals Kamerleden.

De maatregelen zijn tijdelijk, schrijft de politievakbond, en gelden totdat de DKDB aangesterkt is met honderd nieuwe beveiligers of tot uiterlijk eind 2020. Door de onderbezetting is de werkdruk volgens politievakbond ACP “onverantwoord hoog”. Ook de politie schrijft dat het “cruciaal is dat de bezetting bij de dienst op orde komt.”