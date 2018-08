Politie arresteert man die zijn eigen schuur dreigde op te blazen

Een arrestatieteam van de politie heeft maandag in Geldermalsen een twintigjarige man aangehouden die via een Facebooklivestream dreigde de schuur op te blazen waarin hij zichzelf had opgesloten. De man had een vuurwapen en schoot eerder op de dag op zijn eigen woning en op een persoon die zich daarin bevond.

In het schuurtje vond de politie meerdere wapens. Ook een zeventienjarig meisje werd aangehouden dat de agenten probeerde te belemmeren tijdens de arrestatie. Even na 12.00 uur kreeg de politie een melding binnen dat de man aan het schieten was op zijn eigen huis. Toen het arrestatieteam arriveerde vluchtte hij zijn schuur binnen. Op de livestream die hij toen startte, was te zien dat hij een wapen in zijn hand had.