OM lichtte advocaten niet in over misstanden bij NFI

Bij het Openbaar Ministerie (OM) was men al zeker een jaar op de hoogte van mogelijke misstanden bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), het staatslaboratorium dat voor politie en justitie sporenonderzoek doet. Toch is nog maar één advocaat op de hoogte gesteld van wiens cliënt de zaak mogelijk is beïnvloed. Dat bevestigt een woordvoerder van het OM dinsdag na berichtgeving in De Telegraaf. Het OM zegt niet welke zaak.

Een onderzoekscommissie doet sinds een paar weken onderzoek naar misstanden bij de afdeling Micro-analyse Invasieve Trauma’s (MIT). Deze afdeling onderzoekt doodsoorzaken door slag- en steekwapens en wordt gezien als een prominente afdeling binnen het NFI. Over de aard van de misstanden is weinig bekend, behalve dat er “protocollen zijn geschonden” en er intern ruzie zou zijn geweest.

Lees ook: NFI onderzocht wegens verdenking van misstanden

Toen het onderzoek aan het licht kwam, stapte Peter van den Elzen op als interim-directeur van het NFI. Hij zou zich niet hebben gehouden aan de regels voor “privérelaties op het werk”.

Aantal onderzochte zaken niet duidelijk

NFI-rapporten zijn van groot belang in strafzaken, omdat rechters moeten kunnen uitgaan van de juistheid ervan. Het afgelopen jaar zijn diverse verdachten veroordeeld tot celstraffen op basis van NFI-rapportages, terwijl het bewijsmateriaal mogelijk is beïnvloed door de gang van zaken bij het instituut. Als dit kan worden bewezen, moeten rechtszaken mogelijk opnieuw worden gevoerd.

Van drie zaken gaf de commissie die de NFI-afdeling onderzoekt bij het OM aan dat er onderzoek wordt verricht; het precieze aantal gevallen dat de commissie onderzoekt is onduidelijk. Van de drie bekende zaken werd geen melding bij de betrokken advocaten gedaan, omdat er volgens het OM “geen verandering aan de uitkomst” zou zijn geweest. De woordvoerder kon dinsdagochtend niet zeggen of voortaan de advocaten wel worden ingelicht als duidelijk is dat er mogelijk beïnvloed bewijsmateriaal is in hun zaak.