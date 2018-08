OM vervolgt Nederlandse man voor beledigen Erdogan

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt een 64-jarige man uit Sittard voor het beledigen van de Turkse president Erdogan. In 2016 zou de verdachte meerdere mails naar de ambassade in Den Haag hebben gestuurd met aanstootgevende teksten. De man wordt verdacht van belediging van een bevriend staatshoofd.

Ook zou hij de plaatsvervangende ambassadeur hebben beledigd. De man stuurde tussen 20 juli tot 4 november in 2016 onder meer mails met als onderwerp ‘Fuck Erdogan’, waarin hij zich kritisch uitliet over het beleid in Turkije.

Ook vergeleek hij Erdogan met Hitler en noemde hij het Turkse staatshoofd een “idioot” en “goat fucker”. De man stuurde verder zeker twee aanstootgevende afbeeldingen. Op een stond Hitler met de Turkse president aan zijn rechterzijde en een hakenkruis in het midden, met daarop de tekst “There’s No Difference”.

Beledigen bevriend staatshoofd nog strafbaar

Volgens het OM is de verdachte zelf momenteel op vrije voeten. Vrijdag is een eerste regiezitting, waarbij de verdachte zelf niet aanwezig hoeft te zijn. De rechter zal dan beslissen wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Voor gewone belediging staat maximaal zes maanden gevangenisstraf, voor het beledigen van een bevriend staatshoofd maximaal acht. De advocaat van de verdachte was dinsdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Het beledigen van een bevriend staatshoofd is nog strafbaar volgens de wet. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde in april in met een voorstel van D66-Kamerlid Kees Verhoeven om dit te veranderen. Als de Eerste Kamer instemt met de wijziging, zal ook majesteitsschennis niet langer strafbaar zijn.

Overigens werd de wijziging mede geïnspireerd door een andere kwestie met Erdogan, toen de Duitse komiek Jan Böhmermann de Turkse president ook een “geitenneuker” noemde. Erdogan eiste van Duitsland dat Böhmermann vervolgd zou worden, wat uiteindelijk niet gebeurde.