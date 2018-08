Musk hint op financiële hulp Saoediërs

Was het een pr-stunt om de koers van Tesla op te pompen of is Tesla-oprichter Elon Musk toch serieus van plan zijn bedrijf van de beurs te halen? De Zuid-Afrikaanse ondernemer gaf maandag - onder druk van boze speculanten die met claims dreigen - meer uitleg over het plan dat hij vorige week plotseling via een tweet lanceerde. Musk zegt in gesprek te zijn met de Saoedische overheid om via een nationaal investeringsfonds de beursexit mede mogelijk te maken. Van een „zekere financiering”, zoals hij eerder aankondigde, is echter nog geen sprake.

420 dollar (360 euro), zoveel overwoog de Zuid-Afrikaan per aandeel Tesla neer te tellen. De beurskoers bedroeg op dat moment 360 dollar, maar tikte vorige week dinsdag kortstondig de 380 dollar aan. De handel in het aandeel werd zelfs even stilgelegd. Het voornemen leidde tot verbaasde reacties. Waar haalt Musk het geld vandaan voor deze stap? Tesla vertegenwoordigde op dat moment een beurswaarde van 72 miljard dollar.

Het antwoord zou weleens kunnen zijn: Arabische oliedollars. Al twee jaar lang is er interesse vanuit Saoedi-Arabië om een rol te spelen in het terug in private handen brengen van het bedrijf, schreef Musk maandag in een blogpost. Meerdere keren al zou een vertegenwoordiger van een staatsfonds Musk benaderd hebben. Het land dat een belangrijk deel van de rijkdom aan olie te danken heeft, kijkt naar nieuwe technologieën nu fossiele brandstoffen minder in trek raken. Elektrische auto’s zouden daarbij een investeringsoptie zijn.

De slechte financiële cijfers van Tesla kunnen roet in het eten gaan gooien

De ondernemer verliet de laatste ontmoeting met vertegenwoordigers van de Saoedische overheid, op 31 juli, „zonder twijfel dat een deal met het fonds kon worden gesloten”. Het zou slechts een kwestie zijn van „het hele proces in gang zetten.” „Dat is ook waarom ik in mijn tweet schreef dat de financiering verzekerd is.” De Saoediërs bezitten momenteel bijna 5 procent van de aandelen in Tesla.

Maar zo stellig als Musk het brengt, lijkt de Arabische steun nog niet te zijn. Het investeringsfonds laat nu onderzoek doen naar de financiële gezondheid van Tesla en dat zou nog weleens problemen kunnen opleveren. Het bedrijf noteert al jaren stevige verliezen en ook aan het einde van dit jaar wacht volgens Bloomberg een verlies van circa 1 miljard dollar.

Met name de productie van de Model 3 blijft achter bij de verwachtingen. Pas vorige maand lukte het om de doelstelling van vijfduizend nieuwe auto’s van dat type per week te halen. Analisten vragen zich daarom af hoe lang Tesla de rekeningen nog kan betalen.

Toch is Musk optimistisch. Om zijn bedrijf van de beurs af te halen, hoeven niet alle aandelen te worden teruggekocht, zo verwacht hij. Een belangrijk deel van de investeerders zou de belegging in Tesla behouden, ook als het bedrijf in private handen komt. „Volgens mijn schattingen zou ongeveer tweederde van alle aandelen niet van eigenaar wisselen.” Daarmee zou er niet 72 miljard dollar nodig zijn voor het plan, maar ‘slechts’ 23,6 miljard dollar.

Of er naast het Saoedisch staatsinvesteringsfonds nog andere bedrijven betrokken zijn bij de poging om Tesla van de beurs af te halen, is vooralsnog niet bekend. In de regel zijn er bij een dergelijke zware stap vaak meerdere partijen betrokken. Het fonds zelf heeft nog niet gereageerd op het bericht.