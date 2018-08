Maduro gaat bezineprijs in Venezuela drastisch verhogen

De Venezolaanse president Nicolás Maduro gaat de benzineprijs in het Zuid-Amerikaanse land aanzienlijk verhogen. Zo wil hij benzinesmokkelaars de pas afsnijden, zei Maduro volgens persbureau Reuters maandag in een tv-toespraak. De president wil de prijs gelijk maken aan die in het buitenland.

Tijdens een toespraak van Maduro vorige week klonken ontploffingen. Lees ook: Na ‘aanslag’ pakt Maduro oppositie aan

Momenteel betalen Venezolanen nog vrijwel niets bij de pomp. Een volle tank kost omgerekend nog niet eens één eurocent. Benzine werd in Venezuela - na Brazilië de grootste olieproducent van Zuid-Amerika - altijd al gesubsidieerd. Maar de hyperinflatie waarmee het land nu kampt, heeft de brandstof pas echt spotgoedkoop gemaakt. De benzineprijs is niet geïndexeerd, waardoor Venezolanen veel meer benzine voor hun geld krijgen dan voorheen.

Smokkelaars grepen de absurd lage benzineprijs gretig aan om lucratieve handeltjes op te zetten met buurlanden waar de prijzen een stuk hoger liggen. Dat moet afgelopen zijn, vindt Maduro. “We moeten benzine tegen internationaal gangbare prijzen gaan verkopen, om een einde te maken aan smokkel naar Colombia en het Caribisch gebied.”

Naar welke prijs de benzine precies gaat stijgen, laat Maduro in het midden. Hoe duur brandstof is, varieert per land, dus een ‘internationale benzineprijs’ bestaat niet. In buurlanden als Brazilië en Colombia kost een liter benzine omgerekend respectievelijk 1,03 euro en 0,69 euro. Dat is veel duurder dan in Venezuela, waar de prijs van een liter omgerekend naar euro’s amper in een getal valt uit te drukken.

Lees ook: Een kop koffie kost in Venezuela nu meer dan een miljoen bolivar

Vaderland-pas

De subsidie op benzine wordt niet afgeschaft. Om daarvoor in aanmerking te komen, moeten autobezitters hun voertuig echter wel laten registreren. En ze moeten beschikken over de zogeheten vaderlandpas, een kaart waarmee mensen kleine geldprijzen kunnen winnen of in aanmerking kunnen komen voor bepaalde vormen van sociale bijstand. Daar staat tegenover dat de overheid meer zicht krijgt op wat paseigenaren doen; zo werden de pasjes bij de recente verkiezingen gebruikt om te registreren wie er was komen stemmen.

Venezuela zit door gedaalde olieprijzen en jaren van wanbeleid door de socialistische regering in een diepe economische crisis. Naast hyperinflatie heeft het land te kampen met voedsel- en medicijntekorten. Maduro kleedt intussen de rechtsstaat uit en trekt steeds meer macht naar zich toe. Honderdduizenden Venezolanen hebben hun toevlucht gezocht in buurlanden als Colombia. Vorig jaar vielen bij grootschalige protesten meer dan 150 doden.