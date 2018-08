Dodental Genua verhoogd naar 22, Italië spreekt van ‘enorme tragedie’

Derde levende persoon uit het puin gehaald Een vrouw is levend uit de puinhopen gehaald, meldt staatsradiozender Rai. Het is de derde persoon die leven onder het puin komt.

Zo zag de brug er uit Archiefbeeld van de Morandibrug voor de instorting. Foto Wikicommons

Salvini: gaan er alles aan doen de verantwoordelijken te vinden De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken bedankt op Twitter de honderden reddingswerkers en vrijwilligers bedankt die meehelpen bij de noodwerkzaamheden rond de brug bij Genua. Hij zegt er "alles aan te gaan doen om de verantwoordelijken achter deze enorme ramp" te achterhalen. Un ringraziamento alle centinaia di professionisti e volontari impegnati da ore nei soccorsi e una preghiera per le vittime e per le loro famiglie.

Andremo fino in fondo per accertare le responsabilità di questo disastro immane. pic.twitter.com/oCXt85gjMC — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 14, 2018

Treinen rijden (grotendeels) weer Eerder dinsdag werd het treinverkeer rondom Genua stilgelegd. Inmiddels is een groot deel daarvan weer hervat, met uitzondering van de spoorlijnen onder de brug.

Kijken: Italiaanse brandweer ruimt puin De Vigili del Fuoco, de Italiaanse brandweer, is inmiddels met tweehonderd man sterk het puin van de brug aan het ruimen. Op Twitter deelde de reddingsdienst een video van de werkzaamheden. Als de camera op een gegeven moment naar boven draait, zie je hoe enorm hoog de brug is: #Genova #14ago 15.30, più di 200 #vigilidelfuoco al lavoro per il crollo del viadotto Morandi sulla #A10 pic.twitter.com/0fqa5YXyIE — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 14, 2018

Buitenlandse Zaken bekijkt of er Nederlanders betrokken zijn Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt of er Nederlanders betrokken zijn bij de ramp. Het ministerie roept mensen die hulp nodig hebben op zich te melden bij de Romeinse ambassade of het consulaat-generaal in Milaan. Premier Rutte betuigde dinsdag zijn medeleven met de slachtoffers en de nabestaanden. Hij spreekt in een tweet van "schokkende beelden van de afschuwelijke brugramp". MinPres Mark Rutte Schokkende beelden van de afschuwelijke brugramp in Genua. Nederland leeft intens mee met Italië en ons hart is bij slachtoffers en nabestaanden. Onze ambassade in Rome en NL consulaat Milaan zoeken uit of Nederlanders betrokken zijn. 14 augustus 2018 @ 13:13 Volgen Ook de Franse president Emmanuel Macron heeft dinsdag over de gebeurtenissen getwitterd in het Frans en het Italiaans: "Wij denken aan de slachtoffers, hun naasten en het Italiaanse volk. Frankrijk staat aan de zijde van Italië in deze tragedie en staat klaar om alle noodzakelijke hulp te verlenen." Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, zei "diep bedroefd" te zijn over de gebeurtenissen.

Dertig voertuigen zijn van de brug gestort Angelo Borelli, het hoofd van Bescherming Burgerbevolking, zegt dinsdagmiddag op een persconferentie dat een dertigtal voertuigen van de brug zijn gestort. "We vrezen dat het aantal slachtoffers zal stijgen omdat we nog stukken puin aan het verwijderen zijn." Onder de ingestorte brug stonden geen huizen. Er waren alleen maar twee grote loodsen en spoorlijnen. Borelli gaat ervan uit dat er niemand in de loodsen was omdat dit traditioneel de week is dat bijna alle Italianen op vakantie zijn. Bescherming Burgerbevolking is een organisatie die vooral bij rampen in actie komt en sterk leunt op vrijwilligers.

Alle verpleegkundigen in Genua opgeroepen De orde van verpleegkundigen in Genua heeft alle verpleegkundigen van de stad opgeroepen naar het ziekenhuis te gaan waar zij werken om te helpen bij de noodsituatie: +++APPELLO+++L'Ordine degli Infermieri di Genova ha diramato un appello a tutti gli infermieri a recarsi immediatamente nell'ospedale in cui lavorano, per poter far fronte all'emergenza e incrementare il personale. CONDIVIDETE — Genova 24 (@genova24it) August 14, 2018

Minister: zeker 22 doden bij brugramp Genua De instorting van de brug heeft aan zeker 22 mensen het leven gekost, heeft de Italiaanse onderminister Eduardo Rixi bekendgemaakt. Acht mensen zijn gewond geraakt, melden persbureaus Reuters en AP. Tot nu toe spraken de Italiaanse autoriteiten van zeker elf dodelijke slachtoffers. De ambulancedienst sprak eerder dinsdag al van meer dan twintig doden.

Beelden van de ravage Ongeveer 200 meter wegdek van een viaduct in het Italiaanse Genua is vijftig meter naar beneden gevallen. Foto Reuters Het grootste deel van het ingestortte wegdek kwam terecht in het riviertje onder de brug, de Polcevera. Foto Luca Zennaro/EPA Er kwamen ook brokstukken terecht op huizen en bedrijfspanden onder de brug. Foto Luca Zennaro/EPA Meerdere auto’s en vrachtwagens zijn ongeveer veertig meter naar beneden gestort. Foto Reuters Een van de dragende pijlers,van het viaduct. met een hoogte van 90 meter, is ook ingestort. Foto Luca Zennaro/EPA Hulpverleners vrezen dat mensen onder het puin zijn vast komen te zitten. Foto Luca Zennaro/EPA Volgens wegbeheerder Autostrade werden werkzaamheden verricht aan het viaduct, dat in 1967 is geopend. Foto Luca Zennaro/ANSA/AP Het viaduct was onderdeel van de A10, een essentiële verbindingsweg voor verkeer dat vanuit het bergachtige Genua in westelijke richting rijdt. Foto Luca Zennaro/ANSA/AP Mensen kijken naar de ravage. Ooggetuigen denken dat zo’n tien tot twaalf voertuigen op de brug stonden toen het wegdek het begaf. Foto Luca Zennaro/EPA

Een vrachtwagen, net gestopt voor de afgrond Foto EPA

Handel in aandelen wegbeheerder Atlantia stilgelegd De handel in aandelen van het moederbedrijf van de Italiaanse wegbeheerder Autostrade is dinsdag stilgelegd aan de beurs van Milaan. De koers van Atlantia SpA maakte een duik van 6,3 procent in de uren na de bruginstorting. Volgens de beheerder werden op het moment van de ramp herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het bouwwerk. Autostrade benadrukte dat het de brug continu monitorde.

Honden zoeken naar overlevenden Hulpverleners ter plaatse hebben, net als na een aardbeving, honden ingezet om onder puinhopen van de ingestorte brug naar slachtoffers te zoeken. Intussen proberen deskundigen vast te stellen of de delen van de brug die nog overeind staan, stabiel zijn. Verslaggevers zijn gewaarschuwd niet te dicht in de buurt te komen omdat de situatie niet veilig is

Helikopterbeelden van de brug Op Twitter worden helikopterbeelden gedeeld van de ingestorte brug. Die geven een goed beeld van de ravage van de ramp: Si capisce meglio la portata con questo video #pontemorandi #genova #video #crollo pic.twitter.com/c4XFXm4HuC — Farmacia Serra (@farmaciaserrage) August 14, 2018

Beeld van de brug