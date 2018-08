Googles AI verslaat oogartsen in het stellen van diagnoses

Een systeem op basis van kunstmatige intelligentie van Googles dochterbedrijf DeepMind kan oogziektes beter beoordelen dan artsen. Dat blijkt uit een Brits onderzoek dat deze week is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Medicine. DeepMind wil nu uitgebreider gaan testen in ziekenhuizen. Het toont nog maar eens aan dat Google serieuze stappen wil zetten in de zorg. Zusterbedrijven Verily en Calico ontwikkelen ook verschillende medische technieken, moederbedrijf Alphabet heeft talloze medische patenten en het werkt samen met farmareuzen als Novartis.

Het nieuwe onderzoek naar oogziektes, uitgevoerd in het grote Londense oogziekenhuis Moorfields, toonde aan dat het algoritme van DeepMind vaak nauwkeuriger was dan artsen. Dat werd getest met diagnoses van 997 patiënten waarbij de computer werd vergeleken met acht medisch specialisten.

Reconstructie van de diagnose

De technologie op basis van kunstmatige intelligentie (AI) beoordeelde 3D-scans van het netvlies om diagnoses te stellen. Bij het vaststellen van aandoeningen (bijvoorbeeld een beschadigde oogzenuw) had DeepMind het in 5,5 procent van de gevallen mis terwijl de artsen er tussen de 6,7 procent en 24,1 procent van de tijd naast zaten.

Als artsen bovenop de scans extra informatie konden gebruiken over de patiënt, zoals hun medische geschiedenis, zakte hun foutmarge tussen de 5,5 en 13,1 procent.

Wat extra bijzonder is aan de kunstmatige intelligentie van DeepMind is dat het programma in staat is om uit te leggen hoe het tot een bepaalde diagnose komt. Dat is uitzonderlijk bij AI; meestal is niet te reconstrueren hoe dit soort systemen op bepaalde antwoorden komt. In de zorg kan het belangrijk zijn om bijvoorbeeld bij missers uit te zoeken wat er precies verkeerd is gegaan. DeepMinds systeem biedt die mogelijkheid volgens de onderzoekers.

Volgens het bedrijf kan de techniek veel tijd besparen in ziekenhuizen omdat artsen minder tijd kwijt zullen zijn met het handmatig bekijken van oogscans.

Geen garantie voor succes

Googles moederbedrijf Alphabet is lang niet het enige technologiebedrijf dat zich nadrukkelijker richt op de zorg. Philips stootte de afgelopen jaren veel activiteiten af om zich helemaal te concentreren op de zorg. Het Nederlandse bedrijf lanceerde eerder dit jaar een eigen platform voor kunstmatige intelligentie in de zorg, en doet al langer experimenten met AI in de radiologie, bijvoorbeeld voor het beoordelen van foto’s en scans. Zelfs internetgigant Amazon kondigde vorige week aan dat het eigen hightech-klinieken gaat bouwen.

Overigens zijn veelbelovende onderzoeksresultaten en grote beloftes in de zorg bepaald geen garantie voor succes. IBM werkt al jaren aan methodes om kanker op te sporen met zijn AI-systeem Watson.

Door veel marketing en na een aantal spectaculaire onderzoeken werd daar veel van verwacht. Maar de laatste maanden beëindigen veel ziekenhuizen de samenwerking met IBM omdat het de beloftes niet waarmaakt - en omdat de toepassing van AI in het ziekenhuis toch ingewikkelder blijkt dan gedacht.

