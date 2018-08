Geen aanwijzing voor terreur bij brand Turks consulaat

Het Openbaar Ministerie zegt dinsdag vooralsnog geen aanwijzingen te hebben dat er bij de brand bij het Turks consulaat afgelopen weekend sprake was van terreur. Wel wordt de 34-jarige man die drie brandende voorwerpen naar het gebouw gooide, verdacht van brandstichting.

Waarom hij dat deed is onduidelijk. De verdachte heeft niets over het incident verklaard sinds hij zaterdag werd aangehouden. Volgens justitie beroept de man zich tot dusver steeds op zijn zwijgrecht. Het gaat om een verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij blijft in ieder geval nog twee weken vastzitten.

Op camerabeelden is te zien hoe de verdachte drie brandende voorwerpen naar het consulaat aan het Amsterdamse Museumplein gooit. Een ervan gooit hij naar de voorgevel, maar deze komt in de tuin voor het gebouw terecht. Daar breekt vervolgens brand uit. Een tweede en derde voorwerp worden ook richting de voorgevel gemikt, maar veroorzaken geen brand. Kort daarna weet de brandweer het buitenbrandje te blussen.

De Turkse consul-generaal Tolga Orkun zei maandag tegen stadszender AT5 dat het om drie zelfgefabriceerde brandbommen ging. Justitie heeft dit niet bevestigd.