Games streamen als een Netflix-serie

Idealiter werkt het over een tijdje zo: via een app of kastje maak je contact met een verre server. Je streamt een game vanaf die server alsof het een Netflix-serie is; je hoeft verder niks te installeren, en ook geen krachtige pc of spelcomputer in huis te hebben. Een scherm en een joystick volstaan. Het concept heet cloud-gaming en er wordt al jaren over gesproken, alsof het de heilige graal is.

Partijen als hardwarefabrikant Nvidia probeerden het al eens, maar nooit met overweldigend commercieel succes. Er kleven ook technische problemen aan: een cloud-game zonder stabiele internetconnectie of genoeg serverruimte wordt al snel onspeelbaar. Maar vorig jaar kwam Sony met een eigen cloud-gaming app voor PlayStation, en dit jaar kondigden meerdere grote partijen soortgelijke plannen aan – waaronder Microsoft en EA.

„Elk groot gamebedrijf wil een eigen Netflix voor zijn eigen games”, constateert Juliusz Zenkner van de kleine Poolse gamestudio Robot Gentlemen. Maar het gebrek aan diversiteit in het game-aanbod is een andere oorzaak voor het falen van eerdere cloudplatformen. Om het aanbod uit te breiden is het belangrijk dat kleinere ontwikkelaars als Robot Gentlemen meedoen. Maar voor hen is het niet altijd interessant om zich tot één platform te beperken, want dan bereiken ze minder gamers.