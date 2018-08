Flitsend Ajax overrompelt Standard

Op weg naar de groepsfase van de Champions League heeft Ajax met een overrompelend optreden tegen Standard Luik ernstig overtuigd. Dankzij de 3-0 zege kwalificeerde de ploeg van Erik ten Hag zich voor de playoffs, volgende week en de week daarop. Dat is de laatste horde voor een ticket voor het belangrijkste clubtoernooi ter wereld waar minimaal vijftien miljoen euro wacht voor deelname. Dinamo Kiev is de tegenstander.

In een vlekkeloze voorstelling vanaf de aftrap denderde Ajax over Standard heen. Coach Ten Hag stuurde een gedisciplineerd ogend raamwerk het veld in nadat hij afgelopen weekend het rusten van enkele basiskrachten moest bezuren met een gelijkspel tegen Heracles (1-1) in de eerste eredivisiewedstrijd. Wat volgde, dinsdagavond in Amsterdam, was de beste helft onder Ten Hag en één van de betere van Ajax in recente jaren.

Het eerste half uur was één grote opmaat naar de openingstreffer, die na golven van aanvallen en het onvermoeibaar verwurgen van de Standard-defensie door spits Klaas-Jan Huntelaar werd gemaakt. Ajax was in een sfeervolle Johan Cruijff Arena niet te houden voor de Belgische ploeg, die geen moment uitzicht had op iets na het toch knappe terugknokken tot 2-2 vorige week dinsdagavond in stadion Sclessin. Michel Preud’homme, hoofdschuddend in beeld gevangen na de 2-0, moet zich ergens gevoeld hebben als de laatste keer dat hij hier in de dug-out zat en Ajax zijn FC Twente versloeg in een rechtstreeks duel om de titel, in 2011.

Duurste clubteam ooit

Van Ajax in het seizoen 2018/2019, het duurste Nederlandse clubteam ooit, mag wat geëist worden. De clubleiding heeft geleverd, nu eens op tijd. Traditiegetrouw vingerwijzen naar boven kon in de seizoenen hiervoor, maar de harde lessen zijn geleerd en er is een ongekende greep in de kas gedaan om Premier League-subtoppers Daley Blind en Dusan Tadic naar Amsterdam te lokken. Supporters mogen spelers en trainer aankijken op alles wat dit seizoen brengen zal.

Vooralsnog vertrok van enige naam alleen Justin Kluivert, de show van dinsdagavond zou wellicht weer wat teweeg kunnen brengen. Hakim Ziyech, best in voor een transfer, was weer een sieraad. Overal bij betrokken zowat, behalve dan de 1-0.

Matthijs de Ligt kwam op, roerde zich even, zag Nicolas Tagliafico diep gaan op links maar David Neres zat aan de bal. De combinatie zette zich niettemin voort, waardoor de Argentijnse ijveraar alsnog links in het vijandig strafschopgebied vrijgespeeld werd. Zijn vlugge, lage voorzet werd geroutineerd binnengewerkt door Huntelaar bij de eerste paal, wat zo makkelijk nog niet was.

Centrale verdediger De Ligt, met een forse pleister op de helende hoofdwond die hij afgelopen zaterdagavond tegen Heracles opliep, kopte kort daarop de 2-0 binnen uit een corner. Tadic stond in Ten Hags formatie opgesteld achter de spits en dook steeds daar op waar combinaties te vinden waren. Ziyech had een vrije rol op rechts, het klopte ineens als een bus. Ten Hag zei dat hij nog een paar duels nodig had om de ideale opstelling te vinden – dit kon hem weleens zijn. David Neres prikte vlak na rust de 3-0 binnen na een pirouette van Tadic, die het overzicht had. Het verslappen daarna logisch, aanvaardbaar, zonder erg.

De rijping van De Ligt

Het was een wedstrijd waarin het, bijvoorbeeld, aantrekkelijk was om de verdere rijping van De Ligt gade te slaan, op zijn weg naar onbegrensde mogelijkheden. De enige tiener in Ten Hags basisploeg is meteen aanvoerder, wat meer zegt over de manifestatie van De Ligt dan over het karakterologisch wat vlakke segment oudere voetballers om hem heen.

Routine genoeg, maar het is een ploeg waar het met voetbal gebeuren moet. Afjagen wel, vieze broekjes en opgestroopte mouwen niet zoveel. Gelijk Peter Bosz, succesvol twee seizoenen terug, ziet de voormalig mannetjesputter Ten Hag zichzelf als speler liever niet terug tussen al dat moois. Dat bergt ook een risico, als het niet loopt zoals het zou moeten.

Er mag wat gevraagd worden van dit team en van de trainer die dat van zijn ploeg vragen moet. Geen verzachtende omstandigheid van een coach die halverwege het jaar instapte in een door tragedie en mismanagement verlamde club, het verhaal van het afgelopen seizoen. Kampioen moet Ajax worden, Champions League mag wel weer eens – in die volgorde.

Het is wat: dieper kan het dal van Nederlandse clubvoetbal niet worden dan nu, maar de mogelijkheid op twee Nederlandse deelnemers in de Champions League ligt voor het eerst sinds 2010 weer open. Kunnen er ook nul worden trouwens, of één. Als Ajax Dinamo treft volgende week, speelt PSV tegen de Wit-Russische kampioen BATE Borisov in de play-offs.

De Nederlandse toptwee moet het gaan doen. Het publiek had een ovatie over voor de wedstrijd die Ajax op de mat bracht. Het garandeert niets, maar belooft behoorlijk veel.