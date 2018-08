Filmoverzicht: ‘Plaire, aimer et courir vite’ zit vol liefde, baldadige sketches bij Dylan Haegens

●●●●● Plaire, aimer et courir vite: Drama In ‘Plaire, aimer et courir vite’ is aids een bijzaak. De film draait om de liefdevolle relatie tussen Jacques en Arthur. Lees de recensie: ‘Plaire, aimer et courir vite’ zit vol liefde en humor Regie: Christophe Honoré. Met: Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps, Denis Podalydès. In: 15 bioscopen

●●●●● Nina: Drama Een Franse lerares vertelt haar klas over een baarmoederachtig kunstwerk. Het is een metafoor voor de hele film. Lees de recensie: ‘Nina’ is behoorlijk zelfingenomen Regie: Olga Chajdas. Met: Julia Kijowska, Eliza Rycembel, Andrzej Konopka. In: 9 bioscopen

●●●●● Juliet, Naked: Tragikomedie ‘Juliet, Naked’ doet denken aan de bekende populaire Britse romkoms van een aantal jaar geleden. Al is dat ook een nostalgische herinnering aan de hoogtijdagen van het genre. Lees de recensie: ‘Juliet, Naked’ kabbelt vrolijk voort Regie: Jesse Peretz. Met: Rose Byrne, Chris O’Dowd, Ethan Hawke. In: 29 bioscopen

●●●●● The Equalizer 2: Actiefilm Mensen worden op een gruwelijke wijze omgelegd in ‘The Equalizer 2’. Denzel Washington is een charismatische hoofdrolspeler maar ook een koelbloedige killer. Lees de recensie: ‘The Equalizer 2’ is een problematische film Regie: Antoine Fuqua. Met: Denzel Washington, Melissa Leo, Pedro Pascal, Ashton Sanders, Bill Pullman. In: 98 bioscopen

●●●●● Crazy Rich Asians: Romantische komedie Twee uur naar de film ‘Crazy Rich Asians’ kijken met daarin enkel mensen die in een gouden bubbel leven, is geen pretje. Lees de recensie: Opzichtige blingbling en vervelende hoofdpersonen Regie: Jon M. Chu. Met: Constance Wu, Henry Golding, Michelle Yeoh, Gemma Chan. In: 59 bioscopen