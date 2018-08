Ex-top Imtech moet toch hoge boetes betalen

Ze waren tóch terecht: de hoge boetes voor de twee oud-bestuurders van het failliete Imtech. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dinsdag in hoger beroep geoordeeld. Eerder had de rechtbank in Rotterdam een streep door de boetes gehaald.

De uitspraak van het CBb is definitief, hoger beroep is niet mogelijk.

Het gaat om oud-topman René van der Bruggen en oud-financieel directeur Boudewijn Gerner. Zij gaven tot 2013 leiding aan Imtech, het grote intstallatiebedrijf uit Gouda dat in 2015 als gevolg van fraude failliet ging.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) legde hun eind 2015 miljoenenboetes op. Van der Bruggen moest 1 miljoen euro betalen, Gerner 1,35 miljoen. Reden voor de boetes was een jubelend persbericht uit 2012 over de bouw een pretpark in Polen. Imtech noemde het „de grootste order ooit”. Een jaar later zou het pretpark een bron van ellende blijken.

De AFM verweet Van der Bruggen en Gerner dat ze er geen informatie in hadden gezet over de financieringsrisico’s. Dat was koersgevoelige informatie. Het pretparkbericht was voor beleggers misleidend.

Het was de eerste keer dat de AFM een (oud-)bestuurder van een beursgenoteerd bedrijf beboet „voor het feitelijk leidinggeven aan een overtreding”, zei een woordvoerder destijds tegen NRC. Sinds 2009 is het mogelijk om niet alleen een bedrijf te beboeten, maar ook „degene die tot de overtreding opdracht heeft gegeven of hieraan feitelijk leiding heeft gegeven”.

‘Gezocht en onterecht’

De ex-bestuurders lieten het er niet bij zitten en stapten naar de rechter. Ze vonden de kritiek van de AFM „gezocht” en „onterecht”, zo lieten ze destijds via hun advocaten weten.

De rechter in Rotterdam gaf Van der Bruggen en Gerner gelijk. De AFM had „niet buiten redelijke twijfel” aangetoond dat Imtech toen al wist van de financiële problemen. De bestuurders hadden dus geen informatie verspreid waarvan een „misleidend signaal” uitging.

Het CBb heeft dinsdag echter anders geoordeeld. Imtech had een bedrag van bijna 150 miljoen euro in de boeken gezet, terwijl de Poolse partner in werkelijkheid nog niets betaald had. Over deze onzekerheid is in het persbericht niets te vinden. Daarmee hebben de bestuurders beleggers „onvolledig en misleidend” geïnformeerd.

Als topman was Van der Bruggen verantwoordelijk, daarom moet hij 1 miljoen euro betalen. Financieel directeur Gerner komt er iets beter vanaf. Hij hoeft nog maar een van de twee boetes te betalen die de AFM hem had opgelegd, van een half miljoen euro.