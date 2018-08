Dodenaantal bombardement Jemen loopt op: 40 kinderen gedood

Het aantal kinderen dat bij de bombardementen in de Jemenitische stad Saada afgelopen donderdag is omgekomen, is opgelopen tot 40. Dat heeft het Internationale Comité van het Rode Kruis dinsdag bekendgemaakt. Eerder werd gesproken van zeker 29 gedode kinderen, van wie het merendeel was omgekomen toen een Saoedische bom een bus trof. Onder de 79 gewonden zijn ook nog 56 kinderen.

Maandag vonden tientallen kinderbegrafenissen plaats in Saada, die in handen is van de Houthi-rebellen. De aanval op de bus kinderen, die onderweg waren naar een uitje, wekte internationale woede. In een reactie op kritiek van mensenrechtenorganisaties en de VN beloofden de autoriteiten in Riyad een onderzoek - hoewel het bombardement door hen nog altijd als een “legitieme militaire actie” wordt gezien, gericht tegen een aantal Houthi-leiders dat kinderen zou rekruteren.

Internationaal werd er vol verontwaardiging gereageerd na het Saoedische bombardement: Aanval op kinderen wekt woede

Luchtaanvallen en menselijke schilden

De Houthi-rebellen hebben een groot deel van Jemen in handen, waaronder de hoofdstad Sana’a. In de afgelopen drie jaar vielen zeker 10.000 doden en vele gewonden in de Jemenitische burgeroorlog, met name toen een Arabische coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië begon met luchtaanvallen. Een aantal westerse landen voorziet de coalitie van wapens en inlichtingen. Op hun beurt worden de Houthi’s ook van oorlogsmisdaden beschuldigd, zoals het rekruteren van jonge kinderen en ze te gebruiken als menselijke schilden.

Het conflict in Jemen wordt gezien als proxy-oorlog tussen het soennitische Saoedi-Arabië en diens shi’itische tegenhanger Iran, dat de Houthi-rebellen in Jemen zou steunen met geld en wapens. Door het oorlogsgeweld verkeren delen van het land in hongersnood en moesten miljoenen Jemenieten vluchten. Op 6 september staat een nieuwe ronde vredesbesprekingen gepland in het Zwitserse Genève.