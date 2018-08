‘Tientallen doden’ na instorting brug boven Genua

Een groot deel van een viaduct in het Italiaanse Genua is dinsdagmiddag ingestort. Circa 200 meter wegdek viel vijftig meter naar beneden op bebouwd gebied. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken vielen er elf doden en raakten vijf mensen zwaargewond. Italiaanse ambulancediensten spreken tegen lokale media over twintig doden.

Het grootste deel van het ingestortte wegdek kwam terecht in het riviertje onder de brug, de Polcevera. Maar er kwamen ook brokstukken terecht op huizen en bedrijfspanden onder de brug. Volgens de Italiaanse regering werd er dit voorjaar nog onderhoud aan de brug gepleegd. Ooggetuigen denken dat zo’n tien tot twaalf voertuigen op de brug stonden toen het wegdek het begaf.

Hulpverleners vrezen dat mensen onder het puin zijn vast komen te zitten en hebben reddingshonden ingezet. Twee slachtoffers zijn inmiddels levend onder het puin vandaan gehaald, meldt het Italiaanse persbureau ANSA, en per traumhelikopter naar het ziekenhuis vervoerd.

‘Immense tragedie’

De Italiaanse minister van Transport Danilo Toninelli vreest voor een “immense tragedie”. Toninelli is samen met zijn onderminister afgereist naar de plek van de ramp. Ook minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini volgt “de situatie in Genua van minuut tot minuut.”

Het treinverkeer rondom Genua, een belangrijk knooppunt in het spoorverkeer, is stilgelegd. De A10 vormde een essentiële verbindingsweg voor iedereen die vanuit het bergachtige Genua in westelijke richting wilde reizen. In deze vakantieperiode maken ook veel toeristen gebruik van de verbinding.

Op een filmpje is te zien hoe een deel van de brug instort tijdens een hevig regenbui:

Viadotto Polcevera ging in 1967 open



Het 1.182 meter lange viaduct werd in 1967 geopend. Het ligt 45 meter boven de weg en steunt op drie enorme pilaren van 90 meter hoog. De officiële naam is viadotto Polcevera, naar het riviertje dat het overspant. Maar het werd ook wel Ponte Morandi genoemd, naar de ingenieur die het begin jaren zestig heeft ontworpen. Het viaduct was onderdeel van de A10 en werd veel gebruikt door het doorgaande verkeer aan de Ligurische kust.

Begin vorige week vielen in de Italiaanse stad Bologna 145 gewonden toen een lpg-vrachtwagen tot ontploffing kwam bij een kopstaartbotsing. De chauffeur van de vrachtwagen kwam als enige om het leven. Bij de explosie kwam een grote vuurbal vrij en kwam een deel van het verhoogde wegdek naar beneden. Volgens Italiaanse autoriteiten kan het nog enkele maanden duren voordat de reparatie van start kan gaan.