Activistische belegger Loeb is weer in het land. Wat wil hij met NXP?

Surfen draait net zoals beleggen om timing. En net zoals bij surfen maken ook de beste beleggers wel eens een inschattingsfout. Ook hobbysurfer, hedgefondsmanager en multimiljardair Daniel Loeb (1961).

Zijn roemruchte hedgefonds Third Point, vernoemd naar een surfplek bij Malibu, is een succesverhaal met een gemiddeld rendement van ruim 15 procent sinds de oprichting in 1995 en 17,7 miljard dollar (15,5 miljard euro) onder beheer. Loeb, een activistische belegger die bedrijven onder druk zet om veranderingen door te voeren, dwong bijvoorbeeld internetbedrijf Yahoo tot vervanging van de top en kon zijn aandelen daarna tegen een forse premie terugverkopen.

Ook in Nederland zorgde hij voor verandering. In 2014 kocht Third Point 3 procent van de aandelen van chemieconcern DSM. Mede in reactie op Third Point stootte DSM een aantal activiteiten af en wist het de winstgevendheid fors te verbeteren.

Gok op overname

Nu is Loeb terug in Nederland. Maar op het eerste gezicht lijkt het hem minder voorspoedig te vergaan dan voorheen. Bovenaan de ‘top vijf verliezers’ van het pas gepubliceerde kwartaaloverzicht voor beleggers prijkt een Nederlands bedrijf: NXP Semiconductors NV.

Onder de radar blijkt Third Point afgelopen kwartaal kapitalen te hebben geïnvesteerd in de Eindhovense chipmaker. Die investering heeft niet gelukkig uitgepakt. Loeb lijkt er op te hebben gegokt dat de miljardenovername van NXP door Qualcomm à 127,5 dollar per aandeel zou doorgaan.

Die overname werd in 2016 aangekondigd, maar duurde en duurde omdat toestemming nodig was van mededingingsautoriteiten in de VS, Europa en China. Toen afgelopen kwartaal alleen nog de Chinese toestemming nodig was, stapte Loeb voor meer dan 1 miljard dollar in tegen een gemiddelde koers van 109,27 dollar: bijna 20 dollar verwijderd van het Qualcomm-bod. Dat de NXP-koers niet dichter bij het Qualcomm-bod bewoog, was een teken dat beleggers twijfelden aan een Chinees fiat. Loeb gokte van wél. Maar toestemming bleef uit, eind juli werd de overname afgeblazen. Een aandeel NXP is nu zo’n 93 dollar waard, Loeb is 175 miljoen dollar kwijt.

De vraag voor NXP is of Loeb vanwege zijn verlies nu ook veranderingen bij NXP wil afdwingen. Het recente kwartaalbericht van Third Point geeft daar geen aanwijzingen voor. Dat gaat in op het nieuwe belang in onlinebetalingsdienst PayPal die zich van Loeb nu op pinbetalingen in echte winkels moet gaan storten.

