Aartsbisschop Australië mag een jaar detentie thuis uitzitten

De voormalige Australische aartsbisschop van Adelaide mag zijn straf thuis uitzitten. Philip Wilson werd in juni veroordeeld tot een jaar celstraf voor het verzwijgen van kindermisbruik in de jaren zeventig.

De 67-jarige Wilson wordt de cel bespaard vanwege gezondheidsproblemen. De geestelijke heeeft onder meer een hartziekte, schrijft persbureau Reuters.

De oud-aartsbisschop moet minstens zes maanden thuis blijven voor hij onder voorwaarden vrij kan komen, schrijft persbureau AP. Hij krijgt ook een enkelband om. Volgens zijn advocaat gaat Wilson in beroep tegen de veroordeling.

In 1976 meldden twee misdienaars zich bij hem na misbruikt te zijn door een priester. Wilson, destijds assistent van deze priester, verzweeg de meldingen.

‘Nodig en gepast’

Na zijn veroordeling weigerde Wilson zijn ambt op te geven. In mei zei hij alleen af te treden als dat “nodig en gepast” was. Wel legde hij zijn taken neer. Daarna nam de roep om af te treden toe. Ook Australische premier Malcolm Turnbull riep Wilson op om af te treden.

Op 30 juli accepteerde de paus het ontslag van de aartsbisschop. Paus Fransiscus stelde tussentijds bisschop Greg O’Kelly aan, totdat een nieuwe aartsbisschop benoemd wordt.