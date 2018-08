Drie verdachten incident Arena vervolgd voor geweldpleging

Drie toeschouwers die zondag betrokken waren bij een incident in de Amsterdamse Johan Cruijff Arena in Amsterdam, worden verdacht van openlijke geweldpleging in de Amsterdamse Johan Cruijff Arena. Op de tribunes ontstond tijdens de eredivisiewedstrijd tussen Ajax en Heracles Almelo zondag een opstootje. Zes mensen werden gearresteerd.

Het drietal werd dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit inmiddels niet meer vast, laat het Openbaar Ministerie (OM) weten. In afwachting van hun proces hebben ze een stadionverbod gekregen, om kans op meer geweldpleging te voorkomen. Tegen wie zij geweld hebben gepleegd en waarom, is nog onduidelijk.

Het gaat om een 23-jarige man Oosterbeek, een 26-jarige vrouw uit Nijmegen en een 28-jarige man uit Nieuw-Vennep, zegt de politie tegen NRC. De andere drie mannen die ook werden aangehouden, hoefden niet voor de rechter te verschijnen.

Steward

Tijdens de wedstrijd raakte tevens een steward onwel, hij kreeg een hartinfarct en moest ter plaatse worden gereanimeerd. De man ligt volgens justitie nog in het ziekenhuis. Over zijn toestand kon het OM dinsdag niets meer kwijt. Zondag werd bekend dat het slachtoffer in het ziekenhuis alweer stabiel en bij kennis was. Of het hartinfarct werd veroorzaakt door het incident op de tribunes, moet nog worden onderzocht.