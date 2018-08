Na 28 jaar opnieuw je bord leegeten

Multimediaspecialist Piet Berkers (30) at in augustus 1990 zijn bord leeg op de camping Mooi Zutendaal in België.

„Wij gingen met het gezin een dagje langs bij mijn oom en tante op de camping. Jarenlang hadden zij daar een vaste plek. Vanaf Heerlen was het een half uur rijden met de auto. Mijn moeder had bij ons thuis nasi gekookt voor iedereen: vier volwassenen en zes kinderen. Al at mijn zusje Marie, destijds pas acht maanden oud, vast iets anders. Familie opzoeken in de vakanties deden wij vaak: gewoon voor een paar dagen. Verre zomervakantie’s herinner ik mij niet. In Heerlen hadden mijn ouders – vader, onderwijsdeskundige; moeder, apothekersassistent – een vrij groot huis met een tuin waar alles nogal vakantie-achtig was.

Er waren kippen, konijnen, een zandbak en voldoende ruimte voor Marie, mijn drie jaar oudere broer Kees en mij om te ravotten. Zomers gingen wij gedrieën op scoutingkamp, en ’s winters met het hele gezin één week naar de Ardennen. Ik vermoed dat wij dan carnaval ontliepen. Bij ons thuis deden we daar niet aan. Al heb ik mijzelf wel ooit als Michael Jackson verkleed: precies zoals in de videoclip van het nummer ‘Bad’. Onlangs vertelde mijn tante dat ik ten tijde van de foto dat nummer vaak zelf opzette en het helemaal meezong: fonetisch, dat wel. Volgens mij at ik daar trouwens haastig. Kees was vast al voetballen met onze oudere neef Joost, tegen wie hij erg opkeek. Later speelden ze nog samen in muziekband Cupido’s Quality. Mij ging het om zwemmen. Onderweg in de auto was gesproken over een zwembad. Daar wilde ik in. Met bandjes aan mocht dat. Máár, ik moest wel eerst netjes mijn bord leegeten.”

