Veiligheidstroepen doden veertig Ethiopiërs

In het oosten van Ethiopië zijn het afgelopen weekend zeker veertig mensen gedood door veiligheidstroepen. Dat zegt een regionale overheidsfunctionaris tegen persbureau Reuters. De onrust tussen verschillende bevolkingsgroepen in het land neemt de afgelopen tijd weer toe.

Het geweld vond plaats in de regio Oromiya. De slachtoffers waren allemaal Oromo’s, de grootste bevolkingsgroep van Ethiopië. “De daders waren lid van een paramilitaire troepenmacht,” zegt de overheidsfunctionaris. Volgens de premier is de situatie inmiddels weer onder controle.

Conflift

Het is al langer onrustig in het oosten van het land. In 2015 brak er een volksopstand uit in de regio en namen de spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen toe. Jongeren van de Oromo protesteerden maandenlang tegen de regering die werd geleid door vooral Tigreeërs. Het lukte premier Haile Mariam Desaglen niet om de onrust te beteugelen. In februari trad hij onverwachts af en werd voor de tweede keer in twee jaar de noodtoestand uitgeroepen.

In maart werd Abiy Ahmed benoemd tot premier. Hij behoort zelf tot de Oromo’s en zijn benoeming was een poging de gemoederen te bedaren. Inmiddels is de noodtoestand eerder dan gepland opgeheven en kondigde de premier grote hervormingen aan. Afgelopen juli ondertekende hij samen met de leider van Eritrea een “gemeenschappelijke verklaring van vrede en vriendschap”. Hiermee lijkt een einde gekomen aan een conflict dat al meer dan twintig jaar duurt.

Maar terwijl de premier inzet op vrede, lijkt het geweld in delen van het land verder op te laaien. Volgens de VN zijn sinds juni in het zuiden van het land 800.000 mensen hun huizen ontvlucht en sindsdien afhankelijk van voedselhulp. Ook in het oosten en westen van het land ontvluchtten honderdduizenden hun woning.

Etiopiers

