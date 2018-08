Turkije pakt twitteraars aan wegens ‘aanval op lira’

Turkije duldt geen kritiek op de flinke koersval van de lira. Zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken, de openbaar aanklager als de fiscale opsporingsdienst zijn een onderzoek gestart naar iedereen die via social media de “economische zekerheid” bedreigen en “nepnieuws” verspreiden over de Turkse economie, schrijft de Turkse krant Hurriyet. Dit jaar verloor de Turkse munt meer dan 40 procent in waarde ten opzichte van de dollar.

In een verklaring schrijft het Turkse ministerie dat ze sinds vorige week dinsdag 346 accounts op social media hebben geïdentificeerd waar berichten zijn geplaatst die op “provocerende wijze” schrijven over de verzwakking van de Turkse lira ten opzichte van de dollar. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bereidt alle “noodzakelijk juridische maatregelen” voor.

Het is niet voor het eerst dat Turkije kritische berichten op social media aanpakt. Begin dit jaar vroeg de Turkse regering Twitter, Facebook en YouTube “schadelijke, aanstootgevende, onware en manipulatieve” inhoud te verwijderen over de militaire operatie tegen de Koerdische militie YPG in Noord-Syrië. Ook journalisten die kritisch schreven over de oorlog in Afrin werden opgepakt.

Onderzoek tegen ‘nepnieuws’

Daarnaast is de openbaar aanklager in Istanbul een onderzoek gestart naar iedereen die via social media “op manipulatieve wijze” een aanval uitvoeren op de Turkse economie. Volgens de aanklager maken kritische Turkse burgers die via Twitter en Facebook hun onvrede uiten, onderdeel uit van “degenen die in 2016 een coup beraamden”. De Turkse regering houdt aanhangers van de geestelijke Fethullah Gülen verantwoordelijk voor de mislukte coup.

Tevens is de financiële opsporingsdienst MASAK, onderdeel van het ministerie van Financiën, een onderzoek gestart naar mensen en instituten die “nepnieuws” verspreiden. Een van de geruchten is dat de Turkse regering wil ingrijpen in de voorraad van buitenlandse valuta. Iedereen met rekeningen met dollars zou het geld moeten omwisselen voor Turkse lira. De Turkse minister van Financiën Berat Albayrak ontkende dit gerucht.

Ruzie met VS, bondgenoot Duitsland

De vrije val van de lira werd afgelopen week ingezet na de invoering van Amerikaanse sancties en importheffingen tegen Turkije. Het Witte Huis legde sancties op tegen twee Turkse ministers vanwege de detentie van de Amerikaanse dominee Andrew Brunson. Brunson, die al meer dan twintig jaar werkt in Turkije, zit al bijna twee jaar vast op verdenking van het steunen van terrorisme. In de VS wordt gedacht dat president Erdogan de predikant vasthoudt als wisselgeld voor onderhandelingen over de uitlevering van Gülen. De Turkse geestelijke woont sinds 1999 in ballingschap in Pennsylvania.

Turkije zoekt intussen bondgenoten om de economische crisis het hoofd te bieden en ziet Duitsland als belangrijke partner. De Turkse minister Albayrak reageerde maandag via Twitter verheugd op de Duitse kritiek op de Amerikaanse importheffingen.

De Duitse minister van Economie Peter Altmaier bekritiseerde de Amerikaanse handelsoorlog. “Het vernietigt de economische groei en zorgt voor nieuwe onzekerheden”, zo zei hij tegen de Duitse krant Bild am Sonntag. Ook bondskanselier Angela Merkel heeft gereageerd op de economische crisis in Turkije. Ze zei tijdens een persconferentie dat Duitsland belang heeft bij een stabiele Turkse economie, maar dat het ook noodzakelijk is dat Turkse centrale bank onafhankelijk economisch beleid kan voeren.

De Turkse president Erdogan zei maandag tijdens een bijeenkomst met ambassadeurs in Ankara dat Turkije zich meer wil richten op bondgenoten in andere opkomende markten in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. “Turkije is te groot en te belangrijk om zich alleen te richten op één regio”.