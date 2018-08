Ticketmaster stopt met doorverkoopsite Seatwave

Ticketmaster stopt met hun doorverkoopsite Seatwave, meldt het bedrijf in een bericht aan klanten. Er was veel commotie om de site, handelaars zouden kaartjes opkopen en voor veel meer geld via het platform verkopen.

Ticketmaster schrijft dat de doorverkoopsite “gewoon niet goed genoeg is”:

“We begrijpen dat je het zat bent dat anderen de tickets voor je neus wegkapen en doorverkopen voor veel te hoge prijzen.”

Het bedrijf start een nieuwe “ticketmarktplaats” waar kaartjes tegen de originele prijs of voor minder kunnen worden aangeboden. De site wordt begin 2019 gelanceerd. Fans kunnen dan via hun Ticketmaster-account kaartjes kopen en verkopen. Na de transactie krijgt een koper een ticket met een nieuwe barcode, zodat het originele ticket niet meer gebruikt of doorverkocht kan worden.

Stap naar fanvriendelijk platform

Of het bedrijf winst maakte, is niet bekend. Volgens een woordvoerder van Ticketmaster zou het daar ook niets mee van doen hebben: “We zijn dit al twee jaar lang aan het voorbereiden. We willen naar een fanvriendelijk platform en dit is een logische stap daarin.”

In Nederland geniet Seatwave minder bekendheid dan de grote concurrent Ticketswap. Op Ticketswap kunnen kaartjes maximaal 20 procent duurder zijn dan de originele prijs, terwijl er op andere doorverkoopsites geen maximum geldt. Cijfers over hoeveel mensen Seatwave gebruiken, deelt Ticketmaster niet.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) onderzocht twee jaar geleden of Ticketmaster direct kaartjes doorsluisde aan Seatwave, waar de prijzen vervolgens over de kop gingen. De ACM vond daar geen bewijs voor en concludeerde dat de hoge prijzen veroorzaakt worden door de enorme vraag en het geringe aanbod.

Seatwave is actief in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Finland en Nederland. In 2014 is Seatwave overgekocht door Live Nation, een van ‘s werelds grootste entertainmentbedrijven op gebied van live-evenementen. Live Nation is ook eigenaar van Ticketmaster.