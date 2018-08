De Rus van wie Vitesse-fans wél een indruk krijgen

Verwonderd wandelt een Russische bezoeker door de tunnel van het aquarium van Burgers’ Zoo. De man, kleine donkere krulletjes, eenvoudige sneakers en een geel-zwarte sjaal om zijn nek, is verbaasd dat zoveel verschillende vissen samen kunnen leven in het nagebootste koraalrif uit de Grote Oceaan. „Die kleine vissen samen met de haaien, is dat niet gevaarlijk?”

„De haaien worden door ons gevoerd”, zegt de vrouw die hem door de Arnhemse dierentuin rondleidt. „Dan hebben ze geen honger en zullen ze de anderen niet opeten.”

Bij de stokstaartjes zegt de gids: „In de groep is één mannetje de baas en de rest zijn ooms en tantes, broertjes en zusjes en samen vormen ze een groep en helpen elkaar.” Hij: „Very funny.”

Nog dezelfde dag zou Leonid Sloetski ook het Nederlands Openluchtmuseum en een lokale bierbrouwerij bezoeken, ter gelegenheid van een kennismakingsfilmpje op het videokanaal van zijn nieuwe club. De makers van Vitesse TV leek het aardig om hun nieuwe trainer zijn nieuwe woonomgeving te laten bezichtigen. Sloetski tussen de vaten pils: „Wat gul dat je hier de hele dag bier kunt proeven.”

Sloetski vindt het onzin dat hij als een schoolmeester over de orde moet waken

Onzichtbare bestuurder

Van de Russen die neerstreken bij Vitesse is de 47-jarige trainer de eerste van wie de achterban van Vitesse daadwerkelijk een indruk krijgt. Van landgenoten die de eerste Russische trainer in West-Europa voorgingen kan dat niet worden gezegd.

Zakenman Alexander Tsjigirinski, de man die de club van Georgiër Merab Jordania overnam, was een eigenaar die besturen op afstand een nieuwe dimensie gaf. Hij kwam twee keer langs en liet zelfs de gewonnen bekerfinale in 2017, de eerste grote prijs in de clubgeschiedenis, aan zich voorbijgaan. Zijn bijnaam: Wikipedia-Rus. Omdat vrijwel niemand meer over hem kon vertellen dan wat er in de online encyclopedie over hem werd vermeld.

Valeri Oyf, de Russische industrieel die na Tsjigirinski de derde clubeigenaar in zeven jaar tijd werd, is al zichtbaarder. De topman van het op Jersey ingeschreven Highland Gold Mining verscheen vorig jaar in de media als de commissaris die zich bemoeide met de tactiek en keuzes van trainer Henk Fraser, die daar niet van gediend was. Oyf bezoekt wedstrijden, maar geeft geen interviews.

Sloetski is juist continu in beeld. Al is het maar doordat hij voor zijn dug-out ijsbeert als een gevangene op de luchtplaats. Almaar heen en weer liep hij donderdag in de verloren Europese wedstrijd tegen FC Basel. Tegen de pers naderhand: „Verliezen voelt voor mij een beetje als doodgaan.” Tegen de tolk: „Mijn excuses, u treft mij niet op mijn best.”

Na de 5-1 zege zijn er felicitaties voor Leonid Sloetski.

Uit een boom gevallen

Trainer werd Sloetski al vroeg nadat hij op zijn negentiende zo akelig uit een boom was gevallen (de kat van de buren zat erin) dat hij een jaar in het ziekenhuis lag. Als twintiger doorliep hij vervolgens alle rangen in het trainersvak, voordat hij in 2009 de leiding over CSKA Moskou kreeg. Daarmee won hij in zeven seizoenen drie landstitels en kwam hij vijf keer in de Champions League uit. Daarna was hij als bondscoach actief op het EK 2016.

Hoe groot zijn aanzien is merkten medewerkers van Vitesse deze zomer bij de oefenwedstrijden tegen Arsenal Tula en Lokomotiv Moskou in Oostenrijk. Ietwat gegeneerd stonden ze ernaast toen niet alleen fans maar ook spelers van die clubs met de trainer op de foto wilden. Voor die Russen was hij meneer Sloetski. Voor hen gewoon Leonid.

De trainer kende alle spelers van Vitesse bij hun voornaam nog voor hij ze de hand had geschud, zoals hij ook al alles wist van de Slag om Arnhem tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog. Engels sprak Sloetski al. Had hij twee jaar geleden geleerd op een instituut in Londen waar hij tien uur per dag les had, om zich voor te bereiden op een weinig verheffend avontuur van 21 duels bij Hull City.

Een trainer van zijn statuur naar Vitesse? Ja, dat was voorheen ondenkbaar, erkent Marc van Hintum, oud-speler en tegenwoordig technisch directeur bij Vitesse. „Dat heeft natuurlijk te maken met het netwerk van onze eigenaar. Leonid had meerdere aanbiedingen uit meerdere landen, maar koos voor ons. Onze trainer had overigens net zo goed geen Rus hoeven zijn. Kwaliteit was het belangrijkste. Anders had hier net zo goed een Portugees of Spanjaard kunnen werken.”

Vanachter zijn verduisterende brillenglazen kijkt clubeigenaar Oyf tevreden toe hoe Vitesse FC Groningen oprolt

Verduisterende brillenglazen

„Sloetskieeee, Sloetskieee, Sloetskieee’’, galmt het zondag door het Gelredome. Vanachter zijn verduisterende brillenglazen kijkt clubeigenaar Oyf tevreden toe hoe Vitesse FC Groningen oprolt (5-1). In gezelschap van Jevgeni Merkel, het Duits-Russische lid van de raad van commissarissen, betreedt de zakenman even later de kleedkamer om Sloetski en de spelers te feliciteren. Van Hintum: „Dat vinden wij alleen maar mooi, die betrokkenheid. Met hem sparren we veel over onze koers. Dat was bij de vorige eigenaar wel anders.”

Zo veeleisend als de trainer op het veld is, zo veel vrijheid geeft hij de spelers erbuiten. Sloetski vindt het onzin dat hij als een schoolmeester over de orde moet waken. Gezamenlijk lunchen is in zijn ogen geen teambuilding. „Bij Nederlandse trainers moest je stipt om 13.00 uur aan tafel zitten en mocht je pas opstaan als de laatste zijn bord leeg had”, zegt buitenspeler Bryan Linssen. „Nu mogen we aanschuiven tussen één uur en half twee. Lekker om als volwassene te worden behandeld.”

„Sloetski is een workaholic”, zegt verslaggever Ilja Kazakov van de zender Russia 24, een van de Russische journalisten die Sloetski’s eredivisiedebuut bijwonen. „Hij is 24 uur per dag voetbaltrainer. In Rusland behoort hij tot de trainers van een nieuwe generatie. Hij is heel open en uitgesproken.”

De entree van de Russische trainer lijkt een van de eerste zichtbare effecten van het feit dat Vitesse een Russische eigenaar heeft, naast de onzichtbare miljoenenverliezen die de club elk jaar hoopt te verminderen. Kan Sloetski wegnemen wat er nog aan scepsis resteert ten aanzien van de buitenlandse grootaandeelhouders? Van Hintum: „Als je ziet hoe open hij zich presenteert, kan ik me niet voorstellen dat er over zijn komst nog scepsis is. Ik heb niet het gevoel dat hij een culturele brug moet vormen.”