Menzis gaat behandeling voor depressie anders vergoeden

Ggz-instellingen die aangesloten zijn bij Menzis krijgen in de toekomst meer geld voor hun depressiebehandelingen naarmate die betere resultaten opleveren. De zorgverzekeraar bevestigt dat maandagmorgen, nadat de Volkskrant als eerste over het nieuwe vergoedingensysteem had bericht.

Momenteel zijn bij Menzis, evenals bij andere zorgverzekeraars, het aantal behandelde patiënten nog leidend bij het bepalen van de vergoedingen die zorginstellingen ontvangen. Daar blijft Menzis naar kijken, zegt een woordvoerder. “Maar de kwantiteit wordt wel minder belangrijk.” De veranderingen, die een kostenbesparing moeten opleveren, gaan begin volgend jaar in.

Menzis gaat ervan uit dat kwalitatief betere zorg tot lagere kosten leidt. Patiënten zijn eerder van hun klachten af en hebben minder medicijnen nodig. Het bespaarde geld gaat de verzekeraar deels uitkeren aan instellingen die goede resultaten boeken met hun depressieve cliënten. Die extra vergoedingen komen bovenop het bedrag dat de zorgverleners al per patiënt ontvangen.

Menzis gaat de kwaliteit van depressiebehandelingen aflezen aan verschillende factoren. Zo gaat de verzekeraar vastleggen of patiënten een klachtenvermindering ervaren, of hun kwaliteit van leven vooruit gaat en of zij op enig moment na hun behandeling toch weer hulp nodig hebben. Ook wachttijden worden meegewogen.

Damiaan Denys, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), laat zich tegenover persbureau ANP kritisch uit over die beoordelingswijze. Het resultaat van een depressiebehandeling valt volgens hem niet zo precies te meten als bijvoorbeeld de kwaliteit van een heupingreep. Over depressie is simpelweg veel minder kennis, aldus Denys, die de plannen van Menzis “zeer gevaarlijk” noemt.

‘Buiten de boot’

In de Volkskrant uiten ook andere deskundigen hun zorgen. Belangrijkste kritiek: als ggz-instellingen worden afgerekend op resultaten van hun depressiebehandelingen, kijken ze voortaan wel uit voordat ze patiënten met zware, langdurige klachten aannemen. Die dreigen daardoor “buiten de boot te vallen”, waarschuwt belangenorganisatie voor ggz-cliënten Mind.

Volgens Menzis is er van zo’n risico geen sprake. De verzekeraar houdt rekening met de zorgzwaarte, zegt de woordvoerder. “Als je iemand aanneemt met ernstige klachten, word je daar ook meer voor beloond. Het is niet zo dat we niet betalen als de behandeling niet is geslaagd.” Daarnaast zegt Menzis de behandelresultaten niet per patiënt te gaan bekijken, maar gemiddeld genomen over het hele cliëntenbestand van de instelling.

Voor ggz-instellingen die depressieve cliënten voortijdig genezen verklaren om extra vergoedingen op te strijken, hoeven we volgens Menzis niet bang te zijn. De zorgverleners gaan namelijk niet zelf over het kwaliteitsoordeel, zegt het bedrijf. Menzis beoordeelt de instellingen op basis van vragenlijsten waarop patiënten zelf aangeven hoe tevreden ze zijn. Ook kijkt Menzis naar gegevens die het zelf verzamelt, zoals wachtlijsten en behandelduur.

Het nieuwe vergoedingssysteem gaat gelden voor patiënten bij achttien zorginstellingen door heel Nederland. Het is van toepassing op mensen met niet-chronische depressies of angstklachten. Alleen behandelingen van korter dan een jaar komen in aanmerking. In totaal zou het volgens Menzis om circa 35.000 mensen gaan.