Is de val van de Turkse lira nog te stoppen? En andere vragen

Is de val van de lira nog te stoppen?

Nadat de Turkse centrale bank maandagochtend maatregelen heeft genomen om de val van de lira te stoppen, schommelt de koers van de munt rond de 6,9 per dollar. Maar de situatie is nog zeer volatiel. Economen en beleggers zeggen dat alleen een forse renteverhoging (5 tot 10 procentpunt) een verdere koersval kan voorkomen. Daar is president Erdogan echter fel op tegen. Hij ziet hoge rentes als een „instrument voor uitbuiting” en belooft ze laag te houden. Daarnaast heeft hij veel zakenvrienden in de bouwsector die gebaat zijn bij lage rentes. Nu heeft Erdogan formeel niets te zeggen over de rentestand. Maar hij heeft na de parlements- en presidentsverkiezingen van 24 juni zijn controle over de centrale bank vergroot. En zelfs als Erdogan toch akkoord zou gaan met een renteverhoging, dan is dat geen permanente oplossing. De centrale bank heeft dit jaar al drie keer de rente verhoogd om een valutacrisis af te wenden, maar nu zijn we weer op hetzelfde punt beland.

Een andere mogelijkheid zou zijn dat Turkije naar het IMF stapt voor financiële steun. Maar Erdogan verzet zich ook daar fel tegen. „Degenen die roepen om het IMF, willen dat we onze onafhankelijkheid opgeven.” Erdogan weet hoe stringent de bezuinigingsmaatregelen zijn die het IMF oplegt in ruil voor steun. Hij kwam aan de macht na de financiële crisis van 2001, waardoor Turkije bij het IMF moest aankloppen. Toen de miljardenlening in 2013 was terugbetaald, vierde Erdogan dat als een nieuwe onafhankelijkheidsdag. En zelfs als Erdogan knarsetandend naar het IMF zou stappen, dan zouden de VS hun goedkeuring moeten geven aan een noodlening. En dat lijkt niet waarschijnlijk gezien de verhoudingen.

Hoewel president Erdogan de val van de lira over zich heeft afgeroepen, schuift hij de schuld op de VS. Veel Turken geloven hem. Lees daarover: Erdogan geeft VS schuld van val lira