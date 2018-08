Al een aantal jaren zeilen mijn twee broers en ik op het Markermeer en IJsselmeer. In een van de havens komt de eigenaar van het havenrestaurant langs de boten om klanten te werven. Deze avond een heerlijke Indonesische maaltijd. De maaltijd bestaat uit een portie rijst, twee augurken en twee frikandellen. Mijn broer maakt hem erop attent dat hij vegetariër is.

„Ach mijnheer, dat geeft niet, in onze frikandellen zit toch bijna geen vlees.”

