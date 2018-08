Dodental explosie in Syrisch wapendepot stijgt naar minstens 67

Het dodental van de explosie in een wapendepot in het noorden van Syrië afgelopen zondag is opgelopen naar ten minste 67. Dat meldt de reddingsorganisatie de Witte Helmen maandag, aldus persbureau AP.

Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR), een in Londen gevestigde ngo, heeft het zelfs over 69 doden. Het zou gaan om 52 burgers, onder wie zeventien kinderen. De rest van de dodelijke slachtoffers bestond uit militanten of is nog niet geïdentificeerd.

De explosie, in de plaats Sarmada, verwoestte twee appartementengebouwen van vijf verdiepingen. Het wapendepot dat ontplofte bevond zich volgens het SOHR in de kelder van een van de gebouwen. De opslagplaats zou hebben toebehoord aan Hayat Tahrir al-Sham, een afsplitsing van Al-Qaeda die strijdt tegen het regime van president Assad. Hoe de explosie heeft kunnen gebeuren, is nog onbekend.

35 gewonden gered

Graphic NRC

De reddingswerkzaamheden bij de restanten van de ingestorte gebouwen zijn volgens de Witte Helmen nog in volle gang. Er zouden inmiddels 35 gewonden onder het puin vandaan zijn gehaald.

In de provincie Idlib, waar Sarmada ligt, zijn de strijders van Hayat Tahrir al-Sham de baas. Het gebied aan de Turkse grens is de laatste Syrische grond die nog in handen is van rebellen. Assad wil de provincie graag heroveren. De Syrische luchtmacht voert de laatste tijd geregeld bombardementen uit, met behulp van haar Russische bondgenoten.