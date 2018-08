Dode na botsing trein Scheemda

In Scheemda (Groningen) is maandagochtend een automobilist om het leven gekomen na een botsing met een trein. Dat bevestigt de politie. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk.

De identiteit van de bestuurder is onbekend. Hij raakte zwaargewond na de botsing en overleed later. De machinist - de enige inzittende van de trein - kwam volgens persbureau ANP met de schrik vrij. De politie doet onderzoek.

Het treinverkeer is gestremd. Volgens de politie kan dat nog enkele uren tot de rest van de dag duren. Vervoerder Arriva laat op Twitter weten dat meerdere treinen op het traject van Groningen naar Veendam uitgevallen zijn.

Onbewaakt

Volgens de politie vond het ongeluk plaats bij één van de laatste onbewaakte spoorwegovergangen. ProRail bevestigt dat de overgang een Niet Actief Beveiligde Overweg, of NABO, betreft. ProRail startte begin 2017 een campagne om de onbewaakte spoorwegovergangen op te heffen.