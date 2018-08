Diaspora betoogt massaal in eigen land

Tienduizenden Roemenen, afkomstig uit alle hoeken van Europa, gingen vrijdag- en zaterdagavond in hun thuisland de straat op om te protesteren tegen corruptie en het ontslag te eisen van het kabinet van de socialistische PSD en het centrum-rechtse ALDE.

Vrijdag ontaardde een demonstratie van 100.000 mensen voor het parlement in Boekarest, georganiseerd door een groep leden van de Roemeense diaspora, in een veldslag. De confrontatie tussen een aantal stenen gooiende relschoppers en de oproerpolitie, die volop waterkanonnen, gummiknuppels en traangas inzette, was ongewoon gewelddadig naar Roemeense begrippen: 452 mensen hadden verzorging nodig. Zaterdag gingen nog eens tienduizenden mensen de straat op om vreedzaam te protesteren tegen de regering in steden door het land.

Het protestweekend is een uiting van de frustratie van veel Roemenen met de wijdverbreide corruptie in hun land en herhaalde pogingen van de regeringscoalitie om de juridische strijd tegen fraude te belemmeren. Tegelijk benadrukte het de politieke rol van de meer dan drie miljoen leden tellende Roemeense diaspora.

Roemenen zijn sterk vertegenwoordigd in landen als Italië, Spanje, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het geld dat ze terugzenden, is een belangrijke bron van inkomsten voor het land van 20 miljoen inwoners. Een overweldigende meerderheid van hen is gekant tegen de huidige regering. Die achten ze verantwoordelijk voor de lage levensstandaard in Roemenië.

Tienduizenden Roemenen demonstreerden vrijdagavond tegen de regeringscoalitie. Foto Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Woede

Aanleiding voor de acties van vrijdag waren maatregelen van de regeringscoalitie die de slagvaardigheid van anti-corruptieaanklagers beperken en het ontslag van de succesvolle chef van het anti-corruptiebureau DNA. Ook het aanblijven van PSD-voorzitter Liviu Dragnea als parlementsvoorzitter, ondanks twee veroordelingen voor fraude, leidt tot grote woede.

Veel betogers hadden hun vakantie zo gepland dat ze vrijdag in Roemenië zouden zijn. Onder de slogan ‘De Diaspora komt naar Boekarest’ verspreidden ze vorige week foto’s van auto’s die behangen met Roemeense vlaggen het land binnenreden.

In 2014 reageerden diaspora-leden woedend nadat velen van hen geen stem konden uitbrengen in de presidentsverkiezingen, omdat de regering onvoldoende buitenlandse stembureaus geregeld had. Dat leidde tot rellen bij verschillende Roemeense ambassades in Europa en tot het ontslag van de toenmalige PSD-minister van Buitenlandse Zaken.

De gebeurtenissen van vrijdag zijn een nieuw ijkpunt in de gespannen relatie tussen regeringspartijen en diaspora. Aanklagers openden een onderzoek naar het politiegeweld. Op videobeelden, gepubliceerd door Roemeense media, slaan oproertroepen met gummiknuppels in op demonstranten die vreedzaam de handen in de lucht houden.