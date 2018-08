Derde top tussen Noord- en Zuid-Korea gepland voor eind september

Er komt een derde ontmoeting tussen de leiders van Noord- en Zuid-Korea. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap maandagochtend.

Hoge regeringsfunctionarissen van de beide landen hebben de ontmoeting maandag voorbereid in het grensplaats Panmunjom. De ontmoeting moet voor het eind van september in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang plaatsvinden. De exacte datum werd niet bekendgemaakt.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoetten elkaar eerder in april en mei. Het overleg in het najaar tussen de leiders van de landen zal voornamelijk gaan over de uitvoering van eerder gemaakte afspraken. “We zullen de implementatie van de Panmunjom-verklaring evalueren en bespreken wat er vervolgens moet gebeuren”, aldus het Zuid-Koreaanse ministerie van Hereniging in een verklaring.

In het Panmunjom-akkoord spraken Noord- en Zuid-Korea af om de verstandhoudingen te normaliseren en het risico op oorlog te verkleinen. Het akkoord werd getekend tijdens de eerste ontmoeting van de leiders in april. De ontmoeting dit najaar in Pyongyang was ook onderdeel van de afspraken.

Verzoening

Noord- en Zuid-Korea, die formeel nooit vrede hebben gesloten nadat de Koreaanse oorlog werd beëindigd in 1953, zijn bezig met een verzoening. Deze begon met een gezamenlijk team tijdens de Koreaanse Olympische Winterspelen en culmineerde in een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump, Moon en Kim in juni in Singapore.

Recentelijk bleek echter uit een vertrouwelijk VN-rapport dat Noord-Korea sancties probeert te ontduiken en weinig werk maakt van de ontmanteling van zijn kern- en raketprogramma’s. Het land zou zelfs een of twee nieuwe langeafstandsraketten geproduceerd hebben.

