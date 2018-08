Zinderend begin Zeister Muziekdagen met Schumann Quartett en Van Poucke

Klassiek Opening Zeister Muziekdagen. Schumann Quartett m.m.v. Ella van Poucke, cello. Gehoord: 11/8 Kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente Zeist. Festival t/m 25/8. Inl.: zeistermuziekdagen.nl ●●●●●

Het Schumann Quartett ontleent zijn naam niet aan de componist Robert Schumann, maar aan het feit dat drie van de leden de naam Schumann dragen. Grappig genoeg schijnt de vader van de Duitse broers Erik, Ken en Mark wel Robert te heten. Samen met altvioliste Liisa Randalu vormen zij sinds 2012 een kwartet dat al een indrukwekkende staat van dienst heeft, zoals een residency in de kamermuziekserie van het Lincoln Center in New York. Zaterdag opende het Schumann Quartett met een geïnspireerd optreden de Zeister Muziekdagen.

Met zeven avondconcerten in twee weken tijd hebben de Zeister Muziekdagen niet wat je noemt een overvol programma. Maar artistiek leider Alexander Pavlovsky benadrukte dat het festival vooral ook een centrum voor kennisoverdracht is, waar jonge ensembles intensieve masterclasses volgen bij de optredende musici. Pavlovsky is er het levende bewijs van dat die methode vruchten afwerpt: hij kwam in 1994 als zestienjarige primarius van het Jerusalem Quartet voor het eerst naar Zeist. Zijn kwartet, inmiddels wereldvermaard, bleef sindsdien terugkomen en Pavlovsky is nu al weer tien jaar artistiek leider.

Het Schumann Quartett imponeerde met messcherp samenspel en een organische motoriek. In het openingsdeel van Dvorřáks ‘Slavische’ strijkkwartet, nr. 10 zorgden energie en ideeënrijkdom nog voor enige onrust, maar vanaf het Andante begon de betovering. De doorleefde tederheid van de Romanze was adembenemend; in de verwaaide dissonanten van Weberns Zes bagatellen klonk een complete wereld.

Celliste Ella van Poucke schoof aan voor Schuberts Strijkkwintet. Haar grote donkere toon versmolt niet helemaal met de Schumann-klank, maar vergrootte het kleurenpalet. Hoogtepunt was het Adagio, waarvan de verpletterende eenvoud Schubert op z’n best is. De trage opbouw zinderde van spanning, die pas oploste in het vitale Scherzo. Dinsdag treden het Schumann Quartett en Van Poucke nog op tijdens het Grachtenfestival in Amsterdam.