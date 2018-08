Zeker 39 doden bij explosie wapendepot Syrië

Bij een ontploffing van een wapendepot in de Syrische provincie Idlib zijn zondag zeker 39 mensen om het leven gekomen, onder wie twaalf kinderen. Dat schrijft het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

Het is nog niet bekend wat de explosie in de stad Sarmada veroorzaakt heeft. De Witte Helmen, een reddingsteam dat in Syrisch rebellengebied opereert, zoekt onder het puin naar slachtoffers. Inmiddels zijn vijf overlevenden in veiligheid gebracht. Volgens het Observatorium behoorde het depot toe aan Hayat Tahrir al-Sham, een afsplitsing van de Syrische tak van Al-Qaeda.

Laatste rebellenprovincie

Idlib is de laatste grote provincie die nog door rebellen wordt beheerd. Het grootste deel van de regio is in handen van Hayat Tahrir al-Sham. De Syrische president Bashar al-Assad heeft gezegd dat de herovering van Idlib bovenaan zijn prioriteitenlijst staat.

Idlib werd in 2015 door oppositiegroepen ingenomen. De provincie is nu volledig ingesloten door gebieden in handen van de Syrische regering. De afgelopen tijd hebben de Syrische en Russische luchtmacht bombardementen op Idlib opgevoerd.