Een jaar na Charlottesville is ‘alt-right’ een betekenisvol fenomeen

Zou het toeval zijn, dat Omarosa Manigault-Newman, tv-persoonlijkheid en voormalig assistent van president Donald Trump, haar memoires publiceert in het weekend dat de nazi-optocht in Charlottesville van een jaar geleden wordt herdacht? In haar boek beschuldigt de vrouw, die bekend werd door haar optreden in Trumps realityshow The Apprentice, de president van het maken van racistische opmerkingen.

Zou het toeval zijn dat president Trump juist dit weekend op zijn vakantieadres in Bedminster de Bikers for Trump ontving? Deze aanhangers zien er uit als leden van een doorsnee motorclub, en treden in manifestaties regelmatig zij aan zij op met neonazi’s en witte nationalisten. Veel leden van dit soort groeperingen dragen rode honkbalpetjes met Trumps campagneslogan ‘Make America great again’.

Een jaar geleden liep in Charlottesville, Virginia, een demonstratie van gewapende aanhangers van extreem-rechtse groepen onder het motto ‘Unite the Right’, uit op gewelddadigheden, eindigend met een demonstrant die in zijn auto op de menigte inreed en daarbij een vrouw doodde. De tragedie kreeg een politieke dimensie doordat Trump in een reactie de schuld voor de gewelddadigheden verdeelde over extreem-rechtse en extreem-linkse activisten.

In een tweet dit weekend herhaalde Trump dat hij „alle soorten racisme en geweld” veroordeelt. Na zijn reactie werd Trump vorig jaar voor zijn „eerlijkheid en moed” bedankt door de ex-grootmeester van de Ku Klux Klan en door de oprichter van de neonazi-organisatie Traditionalist Worker Party. „Trump heeft voor ons een deur geopend. Zijn beweging heeft een deur geopend”, zei Matt Heimbach in een interview met tv-zender ABC.

Lafaards!

Deze zondagmiddag loopt een groep van zo’n twintig demonstranten, begeleid door tientallen politiemensen, naar de ingang van het metrostation Vienna/Fairfax, even ten zuidwesten van Washington. Ze dragen Amerikaanse vlaggen, sommige hebben hun gezichten bedekt en een radioreporter loopt al vragend mee met de enige Aziatisch uitziende man tussen de demonstranten. „Ik ben hier gewoon om mijn rechten te verdedigen”, zegt hij. Ze laten zich zwijgend uitjouwen („lafaards!”) door tientallen tegendemonstranten.

Later die dag ontmoeten ze elkaar weer op het gebarricadeerde Lafayette Square tegenover het Witte Huis. Dat plein is een onbereikbare vesting geworden, bewaakt door de US Park Police, aangezien dit deel van Washington de monumentale status van National Park heeft.

Omdat het precies een jaar geleden is dat de rellen in Charlottesville uitbraken, deden ProPublica en Frontline onderzoek naar een aantal alt-right-aanhangers.

Rechts van de Republikeinse partij bevindt zich een waaier aan groeperingen: anticommunisten, antidemocraten, antisemieten, antifeministen, antimigranten, racisten, wapenfanaten. Ze krijgen telkens verschillende etiketten opgeplakt, waarvan ‘alt-right’ (alternatief rechts) het meest recente is. Lange tijd werden ze gezien als zeer marginaal. Politicoloog Thomas Main, hoogleraar aan de City University in New York, stelt in zijn boek The Rise of the Alt-Right (2018): „Alt-right is een betekenisvol fenomeen in de Amerikaanse politieke cultuur en zijn ideologie verdient aandacht en zorg.”

Tegendemonstranten op Freedom Plaza in Washington zondag. Foto Michael Reynolds/EPA

Bakens verzetten

Main betoogt dat alt-right en aanverwanten misschien niet zo’n grote aanhang hebben – hun organisaties zijn nietig, hun demonstraties klein – maar dat het belang toch niet moet worden onderschat. „Het is geen belangengroep, geen kieskring, geen partijorganisatie, maar een ideologische beweging”. Hij citeert een van de sites: „Als je de ideeën weet te veranderen die mensen hebben over identiteit, over moraal, over wat politiek denkbaar is, dan worden nieuwe dingen mogelijk in de politieke arena.” Dat is wat alt-right probeert, aldus Main: de bakens verzetten.

Het idee van de bakens verzetten is precies wat Andrew Breitbart bedoelde toen hij zei: „Politics is downstream from culture”. Met andere woorden: als je de cultuur verandert, zul je daarmee ook de politiek veranderen. Breitbart bracht zijn beginsel in praktijk op zijn website Breitbart News. Na zijn dood in 2012 werd de leiding overgenomen door Steve Bannon, de man die Trumps campagne een beslissende versnelling gaf.

Bannon, volgens het boek Devil’s Bargain van journalist Joshua Green de sleutel tot het denken van Trump-de-politicus, ging door waar Breitbart ophield. Zijn aanvallen op Hillary Clinton als geldgraaiende oligarch bracht Bannon liefst naar voren via „linkse media” als The New York Times – „dat geeft onze bom het grootste bereik”, zo citeert Green hem in het boek.

Wat Green laat zien is dat Trump, de New-Yorkse kosmopoliet die in zijn show The Apprentice een multicultureel palet van de Amerikaanse bevolking toonde, bevattelijk bleek voor de nationalistische ideeën die rondgingen bij rechtse media als Breitbart. „Ze bleven hem maar vragen naar migratie. Dat opende zijn ogen.”

Thomas Main komt langs een andere weg tot dezelfde conclusie, dat Trump anti-egalitaire opvattingen koestert, die zijn kijk op migratie beïnvloeden. Hij citeert een (niet gepubliceerd) interview met The New York Times uit 2009 waarin Trump uiteenzet dat het niet klopt dat „all men are created equal”, een van de „vanzelfsprekende waarheden” uit de Onafhankelijkheidsverklaring. „Sommige zijn slim geboren, sommige niet zo slim. Sommige mooi, andere niet zo mooi”, redeneerde Trump. „Ik vind het een verwarrend zinnetje.”