Sifan Hassan grijpt Europese titel op de 5.000 meter

Atlete Sifan Hassan heeft zondag de Europese titel op de 5.000 meter gepakt. Het is het eerste atletiekgoud voor Nederland bij de Europese Kampioenschappen in Berlijn.

De Nederlandse kreeg de titel in de schoot geworpen nadat concurrente Lonah Chemtai Salpeter op één ronde van het einde stopte. De Israëlische dacht na 4.600 meter al klaar te zijn met de wedstrijd en zilver te hebben behaald. Hassan en Salpeter renden op dat moment zij aan zij. De Israëlische stopte vervolgens met lopen. Hassan bleef doorgaan en rende zo met ruime voorsprong op de finish af.

De 25-jarige atlete van Ethiopische afkomst startte als favoriet op de vijf kilometer. De afgelopen maanden liep Hassan bij de Diamond League in Rabat al een Europees record in 14.22,34. Daar kwam ze zondag niet aan, maar met 14.46,12 was ze 6,93 seconden sneller dan de nummer twee, de Britse Eilish McColgan.

“Gemakkelijke race”

Hassan liep soepel in het eerste deel van de race en versnelde op twee rondes van het einde. Alleen Salpeter kon volgen, waarna het merkwaardige incident bij het ingaan van de laatste 400 meter volgde. Susan Krumins, die eerder deze week zilver veroverde op de 10.000 meter, werd zevende. Maureen Koster eindigde als negende.

“Wauw, dit ging wel heel gemakkelijk”, zei Hassan na afloop voor de camera van de NOS. “Ik kon het tempo goed hoog houden. Mijn trainer zegt altijd dat ik rustig moet blijven zitten en dan de laatste twee ronden aan moet zetten. Ik vond het moeilijk om rustig te blijven. Uiteindelijk kon ik makkelijk wegrennen en was het een fantastische race.”

Estafettezilver

Zondagavond was er ook zilver voor de Nederlandse atletiekploeg. Dafne Schippers, Marije van Hunenstijn, Jamile Samuel en Naomi Sedney liepen op de 4×100 meter estafette naar de tweede plek, achter de ongenaakbare Britten. De winnaar deed 41.88 seconden over de 400 meter , Nederland 42.15 seconden. Duitsland werd derde.