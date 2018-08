Schietpartij na festival in Manchester, zeker tien gewonden

Bij een schietpartij in Manchester in de nacht van zaterdag op zondag zijn meerdere mensen gewond geraakt. Tien mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis met lichte tot ernstige verwondingen, meldt de politie van de Engelse stad.

“Gelukkig verkeren de meeste [gewonden] op dit moment niet in levensgevaar”, aldus degene die het politieonderzoek leidt.

Het incident gebeurde rond 2.30 uur (plaatselijke tijd), na afloop van het festival Caribbean Carnival in het stadsdeel Moss Side. Volgens de politie waren vanwege het festival nog veel mensen aanwezig in het gebied. Over een eventueel motief is nog niets bekend.

Groot onderzoek

De politie is een groot onderzoek gestart en probeert vast te stellen “waar het incident precies plaatsvond en wie verantwoordelijk is voor zo’n gevaarlijke aanval”. Daarvoor worden onder meer camerabeelden bekeken.

Zondagochtend en de komende dagen zal de politie extra patrouilleren in het gebied.