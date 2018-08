Nederlaag tegen de Graafschap nieuwe dreun voor Feyenoord

Feyenoord heeft zondag opnieuw niet weten te winnen. Na de Europese nederlaag donderdag tegen AS Trencin werd ook de eerste competitiewedstrijd, tegen De Graafschap, verloren. Op de Vijverberg won de promovendus met 2-0.

Feyenoord begon zwak aan de wedstrijd. Trainer Giovanni van Bronckhorst had in vergelijking met het duel tegen de Slowaakse ploeg vijf wijzigingen aangebracht. Sven van Beek, Sofyan Amrabat, Bart Nieuwkoop, Sam Larsson en Dylan Vente begonnen op de bank en Robin van Persie, Jeremiah St. Juste, Eric Botteghin, Tonny Vilhena en Jean-Paul Boëtius keerden terug in de basis. De verdediging oogde echter, net als vier dagen eerder, kwetsbaar.

Feyenoord ging de rust in met een 1-0 achterstand na een doelpunt van Fabian Serrarens. Een schot van Leeroy Owusu eindigde nog op de vuisten van de nieuwe Rotterdamse keeper Justin Bijlow, maar Serrarens schoot de rebound raak.

In de tweede helft ging Feyenoord op zoek naar de gelijkmaker maar kregen de Superboeren eveneens goede kansen, voornamelijk uit de counter. Diep in blessuretijd werd het dan ook 2-0 voor De Graafschap door een doelpunt van Stef Nijland. Feyenoord stond toen al met negen man. Eric Botteghin en Jean-Paul Boëtius kregen beiden tweemaal geel. Boëtius werd eerst bestraft voor een overtreding en kreeg vervolgens zijn tweede kaart na theatraal applaudisseren.

Droomdebuut FC Emmen

FC Emmen kende eerder op zondag een droomdebuut in de eredivisie. ADO werd in Den Haag met 1-2 verslagen. Bij rust stond het al 0-2 voor de ploeg van trainer Dick Lukkien.

De doelpunten van Emmen kwamen voor rekening van Glenn Bijl, die met een strak schot van net buiten de zestien het eerste eredivisiedoelpunt ooit voor Emmen liet noteren. Anco Jansen benutte kort voor rust een strafschop na een overtreding op Wouter Marinus.

In de tweede helft startte het zwak spelende ADO een offensief, wat in de 62ste minuut resulteerde in een treffer van Sheraldo Becker. Erik Falkenburg schoot vervolgens tegen de paal. Ook Becker miste nog een grote kans op de 2-2.

Zaterdag speelde Fortuna Sittard met 1-1 gelijk tegen Excelsior. Daardoor is het dit weekend voor het eerst sinds 1984 dat alle promovendi niet verloren in de openingsronde van de competitie.

Vitesse wint wel na Europese nederlaag

In tegenstelling tot Feyenoord wist Vitesse wel te winnen na een Europese nederlaag op donderdag. In Arnhem werd FC Groningen vrij eenvoudig aan de kant gezet: 5-1. De nieuwe aanvoerder Bryan Linssen schoot Vitesse na 22 minuten naar 1-0. De Groningers kwamen nog wel terug tot 1-1, via een goal van Ritsu Doan, maar in het vervolg was het aan Vitesse.

Kort voor rust maakte Matus Bero de 2-1. Vanaf de 62ste minuut wist Vitesse drie maal te scoren binnen negen minuten. Eerst schoot Roy Beerens raak en vervolgens Jake Clarke-Salter en spits Tim Matavz.

Het eerste eredivisieweekend wordt afgesloten met de wedstrijd tussen AZ en NAC Breda.