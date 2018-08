Hoe Afrika het China van China wordt

Ooit stortten westerse landen zich op China voor goedkope arbeidskrachten en eveneens voordelige (namaak)producten. Het zorgde er mede voor dat China uitgroeide tot de op een na grootste economie ter wereld. Beijing heeft van de situatie geleerd en onderneemt nu iets soortgelijks in Afrika.

Wendover Productions laat in een tien minuten durende explainer zien hoe Afrika ieder jaar een beetje meer het ‘China’ van China wordt. De Volksrepubliek van Xi Jinping pompt al jaren veel geld in het Afrikaanse continent.

Bekijk hier de video:



Dat gebeurt vooral in de vorm van grote infrastructuurprojecten. Een greep:

2,8 miljard euro voor een spoorlijn van Nairobi naar Mombasa, de grootste en op een na grootste stad van Kenia;

460 miljoen euro voor een dam in Guinee, waardoor het land nu stroomoverschotten in plaats van -tekorten heeft;

416 miljoen euro voor een lightrailproject in Ethiopië;

En zo zijn er nog honderden grote en kleine infrastructuurprojecten. Hoewel veel van die ondernemingen formeel een lening van de Chinese staatsbank zijn, wordt er vaak rekening mee gehouden dat bepaalde arme Afrikaanse landen de bedragen nooit zullen ophoesten.

Goedkope arbeid, natuurlijke bronnen en politieke steun

Waarom dat gebeurt, wordt in de video uitgelegd. Vaak betalen Afrikaanse landen in de vorm van natuurlijke hulpbronnen en goedkope arbeidskrachten, een klassiek koloniaal model. Dit helpt China, dat in zekere zin slachtoffer van zijn eigen succes is geworden. Werden ooit de spotgoedkope Chinese arbeidskrachten ingehuurd, nu zijn die te duur geworden en wendt China zich tot Afrikaanse arbeiders.

Tot slot is er nog een ander soort wederdienst die China van Afrikaanse naties ontvangt. Toen de Verenigde Naties in 2007 een resolutie indienden om de mensenrechtenschendingen te veroordelen in Noord-Korea, was bondgenoot Beijing mordicus tegen. China verwierp het voorstel met zijn vetostem, maar stond niet alleen. Maar liefst 43 Afrikaanse landen - die allen Chinese steun ontvingen - stemden ook tegen of onthielden zich van stemming. Andersom werkt het ook: Afrikaanse staten die de Chinese aartsvijand Taiwan erkennen, kunnen een flinke teruggang in investeringen vanuit Beijing verwachten.