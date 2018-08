Het is nu al code rood bij Feyenoord

Drie wedstrijden op weg in het nieuwe seizoen, en het is al code rood bij Feyenoord. Twee blamages in vier dagen tijd, nog geen doelpunt gemaakt en een speltype waar weinig lijn in te ontdekken valt. Een dag in het spoor van een aangeslagen ploeg, die bij De Graafschap op zoek ging naar eerherstel – zonder succes.

12.55 uur

De spelersbus van Feyenoord draait de Lijsterbeslaan op in Doetinchem, bij stadion de Vijverberg, in de wijk Vijverberg-Zuid, een aangename omgeving met villa’s en veel groen. Het is zonnig, de sfeer is goed, je voelt dat het nieuwe seizoen ontbrandt, hier in de Achterhoek. Na twee jaar in de eerste divisie is De Graafschap terug op het hoogste niveau. Voor de hoofdingang van het stadion staat een grote, blauwe New Holland-tractor met de tekst ‘D’ran’. Ze zijn er klaar voor hier. Uitverkocht huis, 12.600 man.

13.15 uur

‘Blief van ’t gres af’, staat op een bordje bij het hoofdveld. De Graafschap-coach Henk de Jong loopt alleen over de fraaie mat, het stadion is nog nagenoeg leeg – even neemt hij een moment voor zichzelf. Begin vorig jaar stapte hij in na het ontslag van Jan Vreman, toen de club zestiende stond in de eerste divisie.

„Het eerste jaar na de degradatie was een rampseizoen”, zegt technisch manager Peter Hofstede. Onder De Jong zette de opmars gaandeweg in, wat afgelopen seizoen resulteerde in promotie. De coach voelt de clubcultuur – hard werken en normaal doen – goed aan. Hofstede: „Henk staat altijd klaar, neemt voor iedereen de tijd, staat voor mooi voetbal. Het is een ideale match.”

14.30 uur

Een enorm spandoek wordt ontrold. ‘Daor bunt wi-j weer’, staat erop in het Achterhoeks, ofwel: we zijn er weer. ‘Boeren! Boeren! Boeren!’, klinkt het. Je voelt het fanatisme bij de thuisclub, de hunkering naar eredivisievoetbal.

Ruim een half uur eerder heeft Feyenoord-aanvoerder Robin van Persie voor de warming-up een lange peptalk gehouden, met veel handgebaren. Na de 4-0 nederlaag tegen het Slowaakse Trencin in de voorronde van de Europa League, donderdag, wordt deze middag een reactie verwacht van Feyenoord.

Er komen kansjes, een afstandsschot van Jordy Clasie, Tonny Vilhena die vrij kan inschieten. Even later kopt De Graafschap-aanvoerder Sven Nieuwpoort op de lat.

Foto ANP

15.00 uur

De Vijverberg veert op, Youssef El Jebli komt door op links, Leeroy Owusu schiet, doelman Justin Bijlow redt en in de rebound maakt Fabian Serrarens 1-0. Het lijkt zo’n middag te gaan worden waarin een grootmacht wordt gevloerd. In de laatste reguliere eredivisiewedstrijd van de club, op 8 mei 2016, hielden ze hier Ajax op 1-1 en liep Ajax de titel mis. Nu, in het eerste eredivisieduel sindsdien, lonkt een nieuwe stunt.

Het valt niet mee, dit Feyenoord. Je ziet de twijfel in de passing, wel of niet diep durven geven, toch maar weer terug. En opnieuw. Het tempo is laag, er is geen snelheid en diepgang aan de zijkanten, op het middenveld is een gebrek aan creativiteit. De spelopvatting van dit Feyenoord is onduidelijk.

Het oogt machteloos. Het zit vast, dit elftal. Linksbuiten Jean-Paul Boëtius, ooit een groot talent, sloft aan de linkerkant. Tekenend: Vilhena gebaart op enig moment naar Boëtius, als hij de bal niet kwijt kan: gá eens diep. Tegelijkertijd komt de tandem Robin van Persie-Steven Berghuis – vaak goed voor combinaties en goals – niet los. Soms laat Van Persie (35) zijn genialiteit zien: passje hier, overstapje daar, snel wegdraaien. De oude meester – hier op een vruchteloze missie tegen de Superboeren.

15.55 uur

Je ziet de irritatie toenemen, onderling en richting De Graafschap. Verdediger Eric Botteghin moet vertrekken, na twee keer geel. ‘Douchen’, zingt het thuispubliek. Even later schiet Boëtius op de paal. De onttakeling is compleet wanneer Boëtius er ook af moet: hij applaudisseert demonstratief na een gele kaart voor een charge, waarop arbiter Pol van Boekel hem nog eens geel geeft. Feyenoord met negen man. Een cynisch lachje bij Boëtius als hij van het veld loopt.

16.20 uur

De Jong balt de vuisten nog eens, bekers bier liggen op het veld. De Graafschap krijgt kansen, het ligt helemaal open bij Feyenoord. En toch valt nog bijna de 1-1. De Colombiaanse debutant Luis Sinisterra kan hem binnentikken, maar schampt de bal slechts. Kort erop maakt Stef Nijland 2-0. Het is klaar. Feyenoord-fans drukken zich tegen de glazen afrastering, ze zijn woedend. ‘Schaam je kapot’, zingen ze. Het kaartenhuis dondert al in elkaar, nog voor het seizoen goed en wel op gang is.

Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst. Foto ANP

17.05 uur

Rockgroep Normaal klinkt in de catacomben. Van Bronckhorst gaat zitten in de bloedhete persruimte. Hij oogt rustig – hij heeft vaker sportief benarde periodes doorstaan. „Je moet door in voetbal, hoe zwaar de momenten ook zijn, hoe zuur ook de nederlagen. Die momenten hebben we vaker gehad de afgelopen jaren.” Donderdag moeten ze er weer staan, voor de return in de Kuip tegen Trencin vertelt hij. „Hoe negatief ook het gevoel is bij de fans, bij mij, de spelers.”

Vorige week won de ploeg nog de Johan Cruijff Schaal ten koste van PSV, in een week tijd is het omgeslagen. Van Bronckhorst: ,,Je ziet dat het vertrouwen in korte tijd weg is, dat betekent ook dat het in korte tijd weer terug kan komen.”

17.15 uur

Van Persie loopt langs, hij blijft monter. „Laat ik voorop stellen dat de bereidheid in deze groep gigantisch hoog is. De jongens doen er elke dag alles aan om een zo goed mogelijke versie van zichzelf te zijn. Dat doen we ook tijdens de wedstrijden. Alleen moet je ook een beetje geluk hebben.” Hij noemt de kansen in de eerste helft. „Als er een valt, wordt het al wat makkelijker.” Stevige conclusies kunnen nu nog niet getrokken worden, vindt hij. Van Persie: „Ik hoor een beetje teksten dat het een ramp is, daar is het wel erg vroeg voor hoor.”