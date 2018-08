Grote brand in haven Antwerpen, gebied geëvacueerd

Vanwege een grote smeulbrand in een loods met nikkelsulfide in de Antwerpse haven, is de ‘gemeentelijke rampenfase’ afgekondigd. Dat meldt de politie van de Belgische stad zondagochtend.

Bij de brand zijn schadelijke stoffen gemeten. Daarom is besloten zeeschepen en bedrijven in een straal van 1,8 kilometer rond de loods aan de Emdenweg op het Leopolddok te evacueren. “De rook van de brand kan mogelijk voor geurhinder zorgen in Ekeren, Stabroek en Kapellen”, aldus de politie. Omwonenden wordt geadviseerd ramen, deuren en ventilatie te sluiten.

De brandweer is nog bezig met blussen, wat bemoeilijkt wordt door “de grote hoeveelheid en de aard van de stof”. Volgens de politie gaat de smeulbrand gepaard met kleine vlammen, maar betreft het een groot gebied. Het is nog niet duidelijk hoe lang het duurt voor de brand onder controle is. De brandweer was begonnen met wegvoeren van de nikkelsulfide in de loods van 6.000 vierkante meter, maar moest daar mee stoppen vanwege de hoge temperaturen.

Update #smeulbrand: Dit is de zone van bedrijven die momenteel geëvacueerd wordt in de #haven. Woon of werk je hierbuiten, dan is de hinder wellicht beperkt. Toch last van geur of rook? Sluit dan ramen en deuren en schakel ventilatie uit. pic.twitter.com/Asix2ayL7q — Brandweer Zone Antwerpen (@BZAntwerpen) August 12, 2018

Verkeershinder

Ook de binnenvaart en het autoverkeer ondervinden hinder door de brand. De Noorderlaan is deels afgesloten. De snelweg A12 is wel open en voor de scheepvaart zijn de Schelde en het Kanaaldok gewoon toegankelijk.