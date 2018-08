Erdogan geeft VS schuld van val lira

‘Ik geloof dat de val van de lira het werk is van Amerika en Israël”, zegt Ferray Çiçekçi, directeur van een waterdistributiebedrijf in de Zuid-Turkse stad Adana aan de telefoon. Çiçekçi is een seculiere vrouw die niet stemt op Erdogan. Toch denkt ze dat de president gelijk heeft als hij zegt dat Turkije het slachtoffer is van een ‘economische oorlog’. „De economie was al fragiel en dit zag Trump als een kans om Erdogan onder druk te zetten.”

Çiçekçi vindt dat Turkije hard moet terugslaan in reactie op de Amerikaanse sancties en importheffingen. En ze is niet de enige. Onder de hashtag #AmerikayiKapat roepen Turken op tot een boycot van Amerikaanse goederen. Çiçekçi gaat nog verder: „We moeten de Amerikaanse militairen in [luchtmachtbasis] Incirlik wegsturen en al onze banden met de VS verbreken. We moeten weer in onszelf investeren zodat onze economische productie verbetert.”

Het anti-Amerikanisme viert hoogtij in Turkije sinds de lira vorige week in een vrije val belandde. De geplaagde munt verloor vrijdag 20 procent aan waarde ten opzichte van de dollar, het grootste verlies sinds de financiële crisis in 2001. De koersval volgde op de invoering van Amerikaanse sancties en importheffingen tegen Turkije, onder meer om de gedetineerde Amerikaanse dominee Andrew Brunson vrij te krijgen.

„Dit zijn de raketten, de schoten van een economische oorlog tegen ons land”, reageerde Erdogan in een toespraak tot zijn aanhangers in zijn geboortestad Rize. „Turkije zal in zeer korte tijd uit de negatieve spiraal met de wisselkoers, rente en inflatie komen, waarin het wordt gedreven.”

Erdogans anti-Amerikaanse retoriek resoneert tot ver buiten zijn eigen achterban. Hij heeft elke grote crisis van de afgelopen jaren in de schoenen van de VS geschoven, van de Gezi-protesten in 2013 tot de coup van 2016. De regeringsgezinde media staan vol verhalen over Amerikaanse complotten tegen Turkije. Het gevolg is dat de meeste Turken de VS als een grotere bedreiging zien dan Rusland of China.

Uit een rondgang langs kleine ondernemers in Beyoglu, een wijk aan Europese kant van Istanbul, blijkt dat de val van de lira nog niet echt voelbaar is. Meyhanes (visrestaurants) serveren sommige gerechten niet meer omdat de geïmporteerde ingrediënten te duur zijn. Winkeliers vertellen dat ze langer open moeten blijven om dezelfde omzet te draaien.

De Amerikaanse sancties zijn het ideale excuus voor Erdogan om de schuld voor de economische problemen van zich af te schuiven. Toch heeft hij de crisis over zichzelf afgeroepen door de economische groei aan te wakkeren met schulden.

Bedrijven, banken en de overheid hebben een gezamenlijke buitenlandse schuld van 70 procent van het bbp, aldus het IIF, de mondiale associatie van de financiële industrie. Door de val van de lira wordt het steeds duurder om die leningen in dollars en euro’s terug te betalen.

Het conflict met de VS drijft Turkije verder in de armen van Rusland. In een opiniestuk dit weekend in The New York Times schreef Erdogan dat het Turkse NAVO-lidmaatschap in het geding is door het Amerikaanse beleid. „Washington moet het misplaatste idee opgeven dat onze relatie asymmetrisch kan zijn en moet beseffen dat Turkije alternatieven heeft. Als er geen eind komt aan deze trend van unilateralisme en gebrek aan respect, moeten we op zoek gaan naar nieuwe vrienden en bondgenoten.”

Erdogan roept Turkse burgers op om de „dollars, euro’s en goud onder hun kussen” om te wisselen voor lira’s. Veel Turken zetten hun spaargeld niet op de bank, maar bewaren het thuis of in een bedrijfskluis. Ze weten maar al te goed hun spaargeld verdampte tijdens de financiële crisis van 2002. Uit een onderzoek van het ministerie van Douane en Handel, bleek dat bijna 60 procent van het spaargeld in harde valuta en 77 van het goud thuis bewaard wordt.

Als mensen lira’s blijven inwisselen voor dollars en euro’s, „dan zal ik genoodzaakt zijn om plan B of C uit te voeren”, dreigde Erdogan afgelopen weekend. Het leek een verhuld dreigement met kapitaalcontroles, die volgens economen desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de economie. Alleen al het dreigen met kapitaalcontroles kan ertoe leiden dat buitenlandse investeerders massaal hun geld weghalen uit Turkije.

Ondertussen lijkt Erdogan geen plan te hebben om een verdere koersval van de lira te voorkomen als de markten maandag weer open gaan. Er is in het weekend geen crisisoverleg geweest met banken en buitenlandse investeerders. Ook een renteverhoging door de centrale bank lijkt uitgesloten. Erdogan is een tegenstander van hoge rentes, die hij dit weekend opnieuw een „instrument voor uitbuiting” noemde. „Zo lang ik leef, zullen we niet in de renteval trappen.”

„Nog steeds geen plan. Nog steeds geen crisisaanpak”, schreef Timothy Ash, expert opkomende markten van vermogensbeheerder Blue Bay in Londen, in een mail. „Ik kan me niet herinneren dat ik zoiets heb gezien in de opkomende markten die ik de afgelopen jaren heb gecoverd. Totale ontkenning van het probleem, kop in het zand. Alleen blind geloof in de leider.”