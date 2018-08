Britse auteur en Nobelprijswinnaar V.S. Naipaul (85) overleden

De Britse schrijver Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul is op 85-jarige leeftijd overleden in zijn woning in Londen. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Naipaul ontving in 2001 de Nobelprijs voor de Literatuur „wegens het verenigen van scherpzinnige vertelkunst en een integere, kritische blik in werken die ons dwingen onderdrukte geschiedenissen te zien”.

Zijn vrouw zei na de bekendmaking van zijn overlijden dat de schrijver vredig is gestorven. „Hij was groots in alles wat hij heeft bereikt en overleed omringd door de mensen van wie hij hield. Hij heeft een leven geleid vol schitterende creativiteit en ijver.” V.S. Naipaul leed al enige tijd aan de ziekte van Parkinson.

Naipaul geldt als een van de belangrijkste schrijvers van reisliteratuur in de Engelse taal. In zijn werk is de verwoesting van een beschaving of godsdienst door een andere een terugkerend thema. Naipaul werd in 1932 geboren in Trinidad, maar woonde sinds de jaren vijftig in Engeland. Hij studeerde aan de universiteit van Oxford.

De schrijver werd in 1989 geridderd en ontving in 1971 de prestigieuze Man Booker Prize.