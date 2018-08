Acht doden bij vliegtuigongeluk Indonesië

Een twaalfjarige jongen heeft als enige een vliegtuigongeluk in de Indonesische provincie Papoea overleefd, meldt de politie zondag volgens persbureau Reuters. Het kleine passagierstoestel had in totaal negen mensen aan boord, onder wie twee piloten. Ze verloren zaterdagmiddag (plaatselijke tijd) het contact met de luchtverkeerscentrale.

Bewoners in het Pegunungan Bintang district vonden het toestel daar later in bebost gebied. De jongen is met gebroken botten overgebracht naar het ziekenhuis. Het leger liet in een verklaring weten dat de jongen bij bewustzijn was toen hij gevonden werd, maar gaf verder geen details.

Het vliegtuig van Dimonin Air was volgens persbureau AP onderweg van Tanah Merah in het district Boven Digul naar Oksibil, de hoofdstad van het district Pegunungan Bintang, aan de grens met Papoea-Nieuw-Guinea. De vlucht zou 45 minuten duren, maar vlak voor de landing werd de communicatie verbroken.

De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk.

Reizen per vliegtuig is vaak de enige praktische mogelijkheid om de bergachtige en dichtbegroeide gebieden op Papoea te bereiken, licht AP toe. In de Indonesische luchtvaart komen veel ongelukken voor, mede door slechte controle van de veiligheidsnormen.