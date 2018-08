Aanhouding na brand Turks consulaat in Amsterdam

Bij het Turkse consulaat in Amsterdam is zaterdagavond een persoon aangehouden omdat de verdachte een brandend object naar het gebouw zou hebben gegooid. Volgens de NOS gaat het mogelijk om een molotovcocktail, de politie kon dit zondagochtend tegenover NRC niet bevestigen.

Het brandende object veroorzaakte een kleine buitenbrand bij het pand aan het Museumplein, maar deze ging “redelijk snel” uit, aldus een woordvoerder. Op basis van een signalement kon de politie kort daarop een man aanhouden. Bij de aanhouding werd een waarschuwingsschot gelost. Er vielen geen gewonden.

Om wat voor voorwerp het exact ging, is nog onduidelijk. Ook is er nog niets bekend over het motief, volgens de politie is het nog “te vroeg” om te kunnen zeggen of de aanval politiek gemotiveerd was.

Op een foto geplaatst bij persbureau ANP, die zou zijn genomen bij het consulaat, is een geïmproviseerd object te zien, mogelijk aan elkaar getapete gasbusjes butaan. Het is volgens de politie niet duidelijk of het object op de foto ook de veroorzaker van de brand is: “Het lijkt erop dat een plus een twee is, maar ook hier moet nog onderzoek naar worden gedaan.”