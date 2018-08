Op zaterdag werd 2 minuten voor lift-off in Cape Canaveral, Florida, de lancering van de Parker Solar Probe afgeblazen. De tweede poging op zondag slaagde gelukkig wel. Geduld is sowieso geboden; de ruimtesonde zal pas over zo’n zeven jaar op haar bestemming - in een baan zo dicht mogelijk bij de zon - aankomen. De Parker zal onderzoek doen naar ‘ruimteweer’, zoals zonnewind en plasmawolken.

Foto: Bill Ingalls / NASA