Zeker 37 doden door noodweer India

Door hevige regenval en overstromingen zijn in de afgelopen vier dagen zeker 37 mensen om het leven gekomen in de zuidwestelijke Indiase deelstaat Kerala. Dat schrijft The Times of India op basis van de autoriteiten. Veel inwoners in het getroffen gebied zijn op de vlucht geslagen naar hoger gelegen gedeeltes.

De meteorologische dienst in India heeft zaterdag een ‘red alert’ uitgevaardigd vanwege de verwachte komst van meer hevige regenval. Ze waarschuwden ook voor overstromingen in de laaggelegen kustgebieden. Vissers wordt afgeraden om in de komende dagen de Arabische Zee op te varen.

Ergste overstroming sinds 1924

Door de zware regenval zijn ook grote delen van de landbouwgebieden in Kerala verwoest en is er veel schade aan bruggen en wegen. Het is volgens The Times of India de ergste overstroming in Kerala sinds 1924. Niet eerder heeft de Indiase deelstaat alle sluisdeuren van de 27 dammen geopend om de grote hoeveelheid water weg te laten stromen. Verwacht wordt dat Rajnath Singh, de minister van Binnenlandse Zaken, zondag een bezoek brengt aan de getroffen gebieden om toe te zien op de hulpoperaties.

De regentijd in India (moesson) van juni tot september geldt als een van de meest hevige ter wereld. In amper vier maanden tijd valt ongeveer evenveel regen als in West-Europa in een heel jaar. Elk jaar vallen er in landen als India, Sri Lanka, Nepal en Bangladesh tientallen doden door hevige regenval en aardverschuivingen. Vorig jaar vielen in Zuid-Azië ruim driehonderd doden.