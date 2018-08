Zeilsters Bekkering en Duetz winnen verrassend wereldtitel

De zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz hebben zaterdag verrast door de wereldtitel te winnen in de 49er FX-klasse. In de afsluitende race in het Deense Aarhus eindigde het Nederlandse koppel als tweede, dat was voldoende voor de winst omdat de Oostenrijkse koplopers Tanja Frank en Lorena Abicht kapseisden en niet verder kwamen dan de laatste plaats waardoor zij beslag legden op de zilveren medaille. Voorafgaand de medalrace stonden Bekkering en Duetz nog derde in het klassement.

De laatste race werd gewonnen door het andere Nederlandse duo Odile van Aanholt en Marieke Jongens in de medalrace, zij sloten het WK af met de zesde plaats. De Britse zeilsters Sophie Weguelin en Sophie Ainsworth eindigden in de medalrace als zesde en pakten daarmee het brons. Tijdens de Olympische Spelen in Rio in 2016 werden Bekkering/Duetz zevende, hun beste prestatie was de eindzege in de Prinses Sofia Cup in Mallorca, april dit jaar.

Twee wereldtitels surfen

De Nederlanders presteren zeer goed dit wereldkampioenschap in Aarhus. Eerder op zaterdag won surfer Dorian van Rijsselberghe nog voor de medalrace de wereldtitel op het onderdeel RS:X. Landgenoot Kyrian Badloe staat tweede en kan bij een goede prestatie zondag tijdens de afsluitende race nog het zilver winnen. Voor Van Rijsseberge is het zijn tweede wereldtitel, hij is ook tweevoudig olympisch kampioen.

Ook surfster Lilian de Geus pakte nog voor de medalrace de wereldtitel in de RS:X-klasse. Van de laatste drie races won ze twee keer en eindigde ze een keer als vierde waardoor ze niet meer ingehaald kon worden door de olympisch kampioene Charline Picon uit Frankrijk. Voor De Geus was het een revanche voor het net mislopen van een podiumplek op de Olympische Spelen in Rio, toen eindigde ze als vierde op slechts één punt van de bronzen medaille.

Zichtbare blijdschap bij de kersverse wereldkampioen @liliandegeus 🎉. Hier is haar reactie 👇 pic.twitter.com/K1zaY55Rhr — TeamNL🇳🇱 (@TeamNLtweets) August 10, 2018

Voormalig wereldkampioen Marit Bouwmeester kon vrijdag haar titel niet prolongeren. De zeilster in de Laser Radial-klasse legde wel beslag op het zilver. Ook Finn-zeiler Pieter Jan-Postma eindigde deze week op het podium; hij won donderdag de bronzen medaille.