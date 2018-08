Windsurfer Dorian van Rijsselberghe wereldkampioen

De windsurfer Dorian van Rijsselberghe is zaterdag in het Deense Aarhus tijdens het WK zeilen wereldkampioen geworden op het onderdeel RS:X. Zondag komt hij nog in actie maar zijn voorsprong op de concurrenten is onoverbrugbaar groot.

Na de eerste race vrijdag stond Van Rijsselberghe al aan kop maar zou Kiran Badloe het verschil zondag nog kunnen inhalen. Zaterdag besloot de jury echter toch een beslissing terug te draaien waardoor Badloe er een aantal punten bijkreeg. Hiermee staat Badloe op 75 punten en Van Rijsselberghe op 52. Dit verschil is niet meer in te halen.

Trainingsmaatjes

In een persbericht zegt Van Rijsselberghe heel blij te zijn met de winst. “Ik had een goede week, niet uitzonderlijk goed, maar de resultaten waren prima. Ik had graag iets meer gedomineerd, maar ik ben blij en vind het super dat Kiran net achter me staat. Dat is gewoon super bijzonder.” Van Rijsselberghe en Badloe trainen bij dezelfde coach en strijden tegen elkaar om deelname aan de Olympische Spelen in Tokio in 2020.

Badloe staat voorlopig tweede. De Fransman Louis Giard staat op de derde plek met 80 punten, gevolgd door Pawel Tarnowski met 82 punten.