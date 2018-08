Van Dam doet opnieuw aangifte tegen Brandt Corstius

Tv-producent Gijs van Dam heeft een nieuwe aanklacht ingediend tegen Jelle Brandt Corstius wegens smaad en laster. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) tegen NRC naar aanleiding van uitspraken van zijn advocaat Peter Plasman in een interview met dagblad Trouw. Het OM neemt de aangifte in behandeling.

Van Dam deed al eerder aangifte wegens smaad en laster tegen Brandt Corstius maar het OM besloot in juli de zaak te seponeren. Plasman spreekt in het interview van “één grote, valse getuigenis”. Hij verwijst bovendien naar een persverklaring die Brandt Corstius schreef nadat het OM had besloten niet tot vervolging over te gaan. Plasman zegt dat “Brandt Corstius er nog een schepje bovenop doet door Gijs van Dam in één adem te noemen met de beweerde serieverkrachters Weinstein en Cosby.”

Geen vervolging

Het OM besloot de eerste aangifte te seponeren omdat Brandt Corstius zijn verhaal over de verkrachting naar buiten bracht zonder de naam van Van Dam te noemen. Bovendien was het duidelijk dat hij zijn eigen ervaring had opgeschreven en dus niet opzettelijk iemands eer of goede naam wilde aantasten.

Ook besloot justitie Van Dam niet te vervolgen wegens verkrachting. Brandt Corstius deed in november 2017 aangifte tegen Van Dam. Volgens het OM had het onderzoek naar aanleiding van de aangifte “geen informatie opgeleverd” die de beschuldiging “in voldoende mate” ondersteunde.

Brandt Corstius vertelde eerder in Trouw dat hij in het begin van zijn tv-carrière was gedrogeerd en gedwongen tot seks. Van Dam zocht vervolgens zelf de publiciteit en ontkende in het tv-programma Pauw de beschuldiging. Van Dam diende ook klachten in bij de Raad voor de Journalistiek tegen Trouw en De Wereld Draait Door. De klacht tegen het televisieprogramma was ongegrond en Trouw kreeg een berisping.