Het is warm, en ik heb weekenddienst in het ziekenhuis. Het is druk, veel bejaarden die omgevallen zijn worden uitgedroogd binnengebracht.

Dan komt een mevrouw van achter in de tachtig binnen. Twee dagen en nachten heeft ze in de tuin gelegen voordat ze gevonden werd. Ze kon niet meer opstaan, vertelt ze. Wel nog kraakhelder. Helemaal niet uitgedroogd ook.

„Ik was de planten aan het besproeien toen ik viel, dus ik had de tuinslang nog in de hand.”

