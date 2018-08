Schippers wint zilver, Samuel brons op 200 meter

Dafne Schippers is op haar favoriete afstand geklopt door de Britse atleet Dina Asher-Smith. Zij won zaterdagavond met de razendsnelle tijd 21,89 de 200 meter op het EK atletiek in Berlijn. Schippers won zilver met haar snelste tijd van het seizoen: 22,14. Jamile Samuel maakte het Nederlandse feest compleet door zeer knap de bronzen medaille te winnen in 22,37. Het is de eerste individuele medaille op een groot toernooi voor Samuel.

De pas 22-jarige Asher-Smith is de waardige opvolger van Schippers. De Britse won dinsdag ook al de 100 meter, Schippers pakte toen het brons. Bij het vorige EK won Schippers beide sprintafstanden.

Ook brons op 400 meter

Eerder op zaterdag pakte Lisanne de Witte de bronzen medaille op de 400 meter. Ze liep met 50,77 een Nederlands record. Het is op deze afstand pas voor de tweede keer dat een Nederlandse vrouw een medaille wint. In 1962 won Tilly van der Zwaard in Belgrado ook de bronzen medaille.

De Britse Justyna Swiety-Ersetic pakte de Europese titel in 50,41 door in de laatste meters de Griekse Maria Belibasaki te kloppen. De andere Nederlandse atleet, Madiea Ghafoor, begon razendsnel aan de 400 meter maar stortte halverwege de race in en eindigde uiteindelijk als achtste.